阿里巴巴 | 阿里第二財季經調整純利跌9%符預期，收入增5%

阿里巴巴(09988)公布，截至9月30日止第二季度歸屬股東淨利潤438.74億元（人民幣．下同），按年增58.36%，每股盈利2.34元，非公認會計準則淨利潤365.18億元，跌9.13%，但符合市場預期的364億元，主因對電商業務的投入增加所致，部分被收入增長和運營效率提升所抵銷。

中期非公認準則純利跌9%

該集團指，中期歸屬股東淨利潤681.43億元，按年增10%，每股盈利3.58元，非公認會計準則淨利潤772億元，跌9%，經調整EBITDA約984.88億元，跌3%，經調整EBITDA利潤率21%，跌1個百分點。

該集團指，第二季度收入2365億元，升5%，略遜預期的2394億元，而歸屬股東淨利潤上升因經營利潤352.46億元，升5%，所持股權投資按市值計價的變動令利息收入和投資淨收益186.07億元，按年增長2.6倍，以及投資減值減少所致。至於經調整EBITDA約473.27億元，跌4%。

該集團指，在第二季度，淘天集團收入升1%，經調整EBITA跌5%，主因對用戶體驗的投入增加所致，部分被客戶管理服務收入增加所抵銷。雲智能集團收入升7%，經調整EBITA升89%，國際零售商業收入增長29%，經調整EBITA虧損擴大至29億元。截至9月30日，該集團員工總數約19.8萬人，6個月淨減6900人。

第二財季自由現金流跌70%，拓阿里雲設施

截至9月30日止第二季度經營活動產生的現金流量淨額314.38億元（人民幣．下同），按年下降36%，自由現金流137.35億元，下降70%，而6個月經營活動產生的現金流量淨額650億元，按年下降31%，自由現金流311億元，下降63%，而自由現金流減少因對阿里雲基礎設施的投入，取消年度服務費後向天貓商家的退款，以及縮小若干直營業務規模等所致。

第二季度41億美元回購股份

該集團指，第二季度以總額41億美元回購總計4.14億股普通股，令截至9月30日止流通的普通股數目較6月30日淨減少2.1%，在董事會授權股份回購計劃下仍餘220億美元回購額度，有效期至2027年3月。

該集團指，截至9月30日，現金及現金等價物、短期投資和包括在合併資產負債表上的股權證券和其他投資中的其他理財投資金額為約5543.78億元，比3月31日下跌約10.18%，主因股份回購的現金支出約728.89億元、股息支付290.22億元以及收購非全資子公司額外股權現金支出199.47億元，部分被經營產生自由現金流和可轉換無擔保優先票據以及支付限價看漲期權交易所得款項淨額所抵銷。

吳泳銘：阿里AI產品收入連續五季度三位數增長

直至9月底第二財季，綜合收益總額為2365億元（人民幣．下同），增長5%遜預期，經綜合調整後的EBITA減少5%至406億元，阿里巴巴首席財務官徐宏表示，主要由於對阿里電子商務業務的投資增加所致。撇除長期現金獎勵計畫的影響，經調整EBITA增長率與去年同期比較將減少4%。



非公認會計原則淨利潤為365億元，下降9%。阿里的一般公認會計原則淨收入為人民幣435億元，增加63%，徐宏稱，主要由於股權投資的市場變動、投資減值減少及經營收入增加所致。

本季度自由現金流為人民幣137億元，較去年同期的人民幣452億元下降70%，徐宏表示主要由於公司對雲基礎設施的投資所致，其稱阿里繼續維持強勁的淨現金狀況。

淘寶天貓收入微升1%





徐宏續稱，淘寶和天貓實現收入990億元，增長1%。來自內地商業零售業務的收益為930億元，而去年同期為926億元。客戶管理收入增長2%，主要由於線上GMV業務增長，而接通率同比保持穩定，阿里的盈利戰略取得穩步進展。





直接銷售及其他收入減少5%至226億元，主要由於家電銷售減少所致。中國商業批發業務收入增加18%至60億元，主要由於向支付會員提供增值服務的收入增加。淘寶及天貓集團調整後的EBITA銷售額減少5%至446億元，主要由於使用者體驗投資增加，部分被客戶管理服務收入增加所抵銷。





雲智慧EBITA升89%

阿里首席執行官吳泳銘提到，公司雲業務在本季度實現收入296億元，增長7%，主要是因為包括人工智能相關產品在內的公共雲收入實現了兩位數增長，而AI相關產品收入連續第五個季度實現三位數的同比增長。





徐宏補充，公司雲業務的經調整EBITA利潤增加89%至27億元，而經調整EBITDA利潤率同比增長4個百分點至9%，主要由於產品結構轉向高利潤率公共雲產品(包括人工智慧相關產品)以及運營效率提高，部分被客戶增長和技術投資增加所抵銷。



AIDC經調整EBITA錄得虧損擴大6.5倍

徐宏表示，本季度來自國際商務零售業務的收益增加35%至256億元，主要由於速賣通的Choice和Trendyol帶來收益增加所致。來自阿里國際商業批發業務的收益增加9%至61億元，主要由於跨境相關增值服務產生的收益增加。

AIDC（阿里國際數字商業集團）經調整EBITA錄得虧損29億元，而去年同期則錄得虧損3.84億元，主要由於全球速賣通及Trendyol跨境業務的投資增加所致，部分被Lazada因其貨幣化及經營效率提升而大幅減少的經營虧損所抵銷。





阿里來自中國的收益增長8%至人民幣246億元，主要由於來自跨境履行解決方案的收益增加所致。中國業務經調整EBITA由去年同季的9.06億元減少94%至5500萬元，主要由於對跨境履行解決方案的投資增加所致。在阿里和餓了麼訂單增長以及行銷服務收入增長的推動下，當地服務集團的收入增長了14%，而虧損則顯著縮小，主要是由於運營效率提高和規模擴大所致。





數字媒體娛樂集團實現收入57億元，虧損收窄。由於廣告收入增加以及內容投資效率提高，優酷逐步減少了運營虧損。來自所有其他分部的收益增加9%，主要由於來自零售業務的收益增加，包括Freshippo和Alibaba Health，而經調整EBITDA虧損為人民幣16億元。





徐宏指，本季度收益率目前相對穩定。主要有幾個因素：其中包括集團現在開始收取的0.6%的軟件服務費，全站推的深入滲透。但與此同時，集團也有新的業務模式仍處於增長階段，這將需要時間來繼續增長的產品，並提高貨幣化率。

集團擬繼續回購最多220億美元

在第二季度，集團購回股份合共41億美元。加上第一季度購回的58億美元，集團總共花費了約100億美元，在上半個財年實現了股票數量淨減少4.4%。即使將員工持股計畫的發行考慮在內，集團僅在2025財政年度的六個月內就實現了這一顯著增長水準，而2024整個財政年度的股份數淨減少5.1%。

截至2024年9月30日，集團還有220億美元的授權用於進一步的股份回購計劃。未來，股份回購的步伐將取決於股價表現。

撰文：經濟通市場組

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