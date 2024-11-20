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美股 | 俄烏核戰風險敵不過英偉達升勢，納指標普收高

20/11/2024

美股 | 俄烏核戰風險敵不過英偉達升勢，納指標普收高

 

　　烏克蘭首次使用美國導彈攻擊俄羅斯境內，俄總統普京批准新版核威懾政策，令俄烏戰場向核衝突升級的風險升高，導致美股周二（19日）早盤一度下跌。不過，英偉達升勢仍推動納指與標普500指數在尾盤收高。

 

　　美股三大指數個別發展，納指升195.66點，或1.04%，報18987.47點。標普500指數升23.36點，或0.40%，報5916.98點。道指跌120.66點，或0.28%，報43268.94點。

 

英偉達股價漲4.9%

 

　　英偉達股價在周三（20日）業績公布前上漲4.9%，領漲標普500指數成份股。期權交易顯示，輝達的業績將是年內剩餘時段內最重要的催化劑 -- 比聯儲會12月會議還重要。

 

　　美匯指數上升0.03%，報106.25，但仍低於上周觸及的107關口。美元兌日圓下跌0.6%，報153.78，日圓在11月初跌至近四個月低位略為反彈。日本通脹數據將於周五(22日)公布，將為利率走向提供更多線索。

 

　　歐元兌美元跌0.36%，報1.0559。市場正關注即將公布的歐元區工資數據和PMI數據，相關數據可能成為歐洲央行12月決策的重要參考。　英鎊兌美元下跌0.4%，報1.2626，英國10月CPI數據於周三(20日)公布。

 

俄烏局勢升溫推高油金價格

 

　　美元略為回落、俄烏局勢升溫吸引避險買盤，推動金價向上，紐約期金上升1.68%，報每盎司2613.47美元。俄烏戰事升級，帶動油價回升，紐約期油升0.33%，報每桶69.39美元；布蘭特期油升0.12%，報每桶73.39美元。

 

撰文：經濟通採訪組

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