港股 | 午市前瞻 | 滙控創17年高後市點睇？專家稱無肉食不宜高追

憧憬內地下周召開中央經濟工作會議會帶來好消息，A股滬深兩市齊升，帶動港股一度急升超過300點。恒生指數半日報19834，升274點或1.4%，主板成交近862億元。恒生中國企業指數報7125，升110點或1.6%。恒生科技指數報4445，升75點或1.7%。

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聶振邦：恒指存被動下穿20天線風險

恒指今日高開數十點，再次突破20天線（約19591點），反覆偏穩後持續向上，盤中高見19888點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然近期恒指持續向好，但成交未配合，昨日成交額未達1100億元，今日預期最高也僅有1200億元，反映資金依然入市謹慎。而且，近期恒指20天線持續向下，恒指存在被動下穿20天線的可能性。他強調，恒指要連續兩個交易日以上站穩19800點（即前三個交易日的20天線位置），大市情況能被視為轉趨樂觀。如果恒指站穩19800點，將上望兩萬關口。他續指出，中經會傳聞將於下周三舉辦，但由於此前內地政策多次讓市場憧憬落空，當前市場更多是保持觀望態度。

滙控受地緣政治影響少於中資股

滙控(00005)自10月底公布第三季業績以來股價維持強勢，近期突破72元阻力後向上尋頂，連升九個交易日呈慢牛走勢，最新高見74.45元，計及除淨後續創2007年12月以來新高。另外，滙控宣布完成下一階段重組，並公布一系列人事任命，相關變動將於明年1月1日生效，進一步更新將會在2月的全年業績公布。滙控簡化出來的四項業務，分別為香港業務、英國業務、「企業及機構理財」和「國際財富管理及卓越理財」。

聶振邦表示，滙控簡化業務架構和裁員後，市場憧憬其在控制成本方面將有顯著成效，帶動第四季度業績表現更亮眼。另外，滙控作為跨國銀行，對比中資股份受地緣政治影響較少，因此市場看好滙控的發展前景。但對於沒有持貨的投資者來說，聶振邦建議不要高追，因預期短線滙控將上望78-80元，以現價約74元買入盈利空間不到一成，建議等回落至70-72元買入。

此外，美聯儲近月持續推進貨幣寬鬆，香港銀行跟隨減P，聶振邦表示，雖然減P將削弱銀行的股息差，但會吸引到更多按揭業務，可以彌補息差帶來的虧損，依然對滙控起到正面作用。

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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