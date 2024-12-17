內地推手機消費補貼，疊加蘋果股價連日破頂，手機設備股強勢邊隻最值博？

內地江西省近日推出手機、平板電腦補貼活動，消費者可享15%補貼，市場憧憬其他省份會跟隨，令近期一眾本已熱炒蘋果概念的手機設備股仍可於高位徘徊，未見隨大市有較大調整。而蘋果則獲大摩唱好，股價連續三日破頂，手機設備股今日也曾再度全線上升，惟其後有部分出現回吐，只有獲大和上調目標價的舜宇光學(02382)收市仍升逾2%。手機設備股應如何選擇？宜以舜宇為首選？

（舜宇光學網頁截圖）



江西消費者買手機平板享15%補貼 有門店稱營業額翻了10倍

《央視新聞》日前報道，內地江西省近日發布手機、平板電腦專場補貼活動，省內參與該活動的個人消費者由12月12日起，購買手機、平板電腦可享最終成交價格的15%補貼。報道指，每筆補貼不超過1000元人民幣，每位消費者限參與一次，只能選購1部手機或1部平板電腦。每天上午10時開始領券，票券當日有效，先到先得，省級補貼資金用完即止。

持續加碼的政策釋放出強勁的消費熱情，吉安市吉州區某品牌門店運營負責人向內媒記者表示，因為政府的活動力度很大，自此次活動開始，門店日均翻了10倍的營業額。截至12月15日，江西省已有7456單電子產品消費享受此輪手機、平板電腦補貼政策，累計發放補貼達561.48萬元人民幣，本次活動直接拉動消費近4000萬元人民幣。

大摩料其他省份跟隨補貼政策 大和升舜宇目標價至80元

摩根士丹利發表研報指，江西省是內地第三個公布上述政策的省份，並相信其他省份或會跟隨有關政策。對智慧型手機代工生產(OEM)及供應鏈而言，補貼政策將構成短期利好催化劑，相信小米(01810)、舜宇光學、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)及丘鈦科技(01478)將成為主要受益者。

另大和稱，舜宇光學11月出貨數據顯示全年的手機鏡頭出貨量可能高於先前的指引目標，而手機攝像模組出貨量可能因產品組合優化而未能達標。大和重申對舜宇「買入」評級，並將目標價由60元上調至80元，相信智能手機需求將於明年復甦，加上未來可能出台的智能手機補貼政策，將會成為另一個催化劑。

IDC：中國或加大補貼刺激換機 料明年智能手機出貨量增1.6%

此外，研究機構IDC發表2025年中國智能手機市場十大洞察研究報告指，中央決心改善市場信心，推動經濟企穩回升，將進一步刺激消費，或會加大對於智能手機的補貼，刺激更多的消費者換機，目前預測2025年中國智能手機市場出貨量將達到2.89億部，按年增長1.6%，而未來幾年出貨量保持穩定。

IDC又指，去年第四季起中國智能手機市場表現穩步回升，過去三年所積壓的換機需求逐步得到釋放，經濟疲軟及成本上升等負面因素都未有明顯抑制換機需求，考慮到智能手機是每個人日常生活中最為依賴的終端設備，2023年底開始的換機周期將在2025年延續。另預期2025年中國新一代AI手機市場出貨量達到1.18億部，按年增長59.8%，整體市場佔比達40.7%。

大摩：蘋果iPhone升級周期被低估 仍是明年首選股

另方面，摩根士丹利昨日發表最新報告指，蘋果公司仍是其2025年的首選股票，維持其「增持」評級和273美元目標價。以Woodring為首的大摩分析師表示，他們的「增持」論點是基於蘋果公司正處於其有史以來最大的設備升級周期的風口上，因為蘋果智能(Apple Intelligence)的推出(以及有限的向後相容性)改善周期升級及新使用者獲取，加速更新周期，推動2025及2026會計年度創紀錄的周期，而這一周期目前被市場低估。他們仍然看好以下幾點：Apple Intelligence將從2026會計年度開始推動加速iPhone的更換周期，服務業務保持兩位數增長，毛利率也在增長。蘋果2026財年的盈利可達到8.52美元，比市場預期高出約4%。

蘋果股價連續三天破頂，昨日(16日)再升2.91美元或1.17%，收報251.04美元，今年以來漲了30.39%，市值逼近3.8兆美元，穩坐全球市值一哥寶座。

張智威：手機消費補貼有助推升毛利 首選舜宇或可上試76元

（張智威）

信誠證券聯席董事張智威指，中央講明要增加消費，相信陸續會有更多省份推出手機消費補貼，既然有補貼，商家就會游說消費者轉買較高端的手機，故市場亦憧憬這樣就可增加公司毛利。以舜宇為例，市場普遍預計其今年下半年及明年上半年利潤都有強勁增長，其中正因毛利可以上調，而舜宇本身毛利已超過50%，現再藉手機補貼，毛利有機會再推高。舜宇股價於4月中下旬曾低見33元，其後隨著中央救市，A股及港股回升，再加上憧憬蘋果推出新AI功能帶動換機潮，令其股價一直反覆上升，有機會上試去年第四季的高位約76元。

張智威又指，若其他省份甚至全國都推出相關補貼，再加上派發消費券，刺激消費的力度就會很大。而在一眾手機設備股中，會揀買舜宇，雖然今年至今其股價仍較落後，但從技術走勢來看，由4月低位33元升至現時逾67元，升了足足一倍，反彈力度很強。此外，舜宇有些OEM代工廠已搬到東南亞，廠房及人工支出都較低，有助公司往後成本下降，繼而拉升毛利。

舜宇今日升2.29%收報66.95元，成交7.33億元。其他手機設備股普遍先升後回軟，瑞聲宣布半年內斥資最多7.78億元回購股份，收市仍跌0.68%報36.5元。比亞迪電子則跌1.12%報39.85元，丘鈦科技跌0.16%報6.21元，高偉電子(01415)跌0.36%報27.5元，惟鴻騰(06088)升0.64%報3.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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