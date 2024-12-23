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回顧展望－息息相關 | 美國續減息港P未必減太多，定存息或較低

23/12/2024

回顧展望－息息相關 | 美國續減息港P未必減太多，定存息或較低

 

　　美國聯儲局去年以急速的加息步伐來遏抑高企的通脹情況，當時美國聯邦基金利率目標區間已升至5.25厘至5.5厘，是自2007年以來的最高水平，在今年上半年美國聯邦基金利率目標區間維持不變，但自今年第二季度以來，美國通脹進一步放緩，逐步接近美聯儲2%的政策目標，隨著美國通脹情況有所回落，使美聯儲調整其貨幣政策立場。在今年9月美聯儲宣布減息0.5厘，超出當時市場預期，急速的加息周期正式完結，並開始踏入減息周期，其後11月美聯儲宣布減息0.25厘，而在本月美聯儲再減息0.25厘，年內合只減息1厘。

 

　　除了美國以外，歐洲央行和英倫銀行等主要央行相繼下調相關利率，減息將降低企業及家庭的借貸成本、帶動整體投資氣氛、支持消費平穩增長。不少大行也預期隨著減息周期的啟動，將能對經濟產生支持作用。

 

港P年內累減0.625厘

 

　　在美國加息的情況下，港息無不可避免地跟隨上升，但始終「跟唔足」，故相反在美國減息時，港息也會跟隨下降，但今年香港銀行的港元最優惠利率在跟隨美國減息時，其步伐較加息時「跟得較足」。今年9月滙豐銀行下調港元最優惠利率0.25厘，多間本地銀行隨即跟隨滙豐減息，其在今年11月及12月分別減息0.25厘以及0.125厘，本港銀行最優惠利率已累減3次，共減息0.625厘。本地三大發鈔行，匯豐、中銀香港以及渣打香港、其最優惠利率分別降至5.25厘，5.25厘及5.5厘。

 

滙豐私銀料美國續減息，至明年中再減1厘

 

　　早前滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，除日本央行外，該行預計主要央行將在未來一年進一步減息，估計美國聯儲局的減息周期將會持續，在今年12月至2025年6月接下來的五次政策會議上，每次減息四分一厘。該行預測，到2025年6月，聯邦基金利率的目標區間將降至3.25%-3.5%。

 

　　高盛則修改2025年預測，取消明年1月減息的預期，預計明年3月、6月和9月分別減息，而終點利率預期略微調高至3.5厘至3.75厘。

 

李若凡料明年本港最優惠利率未必需要減太多

 

　　星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡向《經濟通通訊社》表示，料明年美聯儲將減息四次，預期每次減息幅度為25個基點，料到明年中聯邦基金利率目標區間將至3.25厘至3.5厘，本港香港銀行同業拆息(HIBOR)走勢方面，她預期，HIBOR未至於會出現顯著下跌情況，料在明年中一個月HIBOR將會下跌至2.8%及三個月HIBOR將會下跌至2.9%，但強調若聯邦公開市場委員會(FOMC)的點陣圖出現非常顯著的變化，該行有機會作出相應調整。

 

　　對於本港最優惠利率，她表示，由於預期HIBOR未必會出現急跌的情況，而HIBOR的息差仍高於本港最優惠利率的封頂息率，認為本港最優惠利率「未必需要減太多」，並指在9月及11月當HIBOR還處於較高水平時，本港銀行仍然去下調最優惠利率，故在該行的基礎預測中，從資金成本而言，認為銀行未必有很大需求大幅下調最優惠利率，但過去數次下調最優惠利率部分原因為經濟及樓市的因素所影響，認為值得留意相關的因素會否影響未來最優惠利率的走勢。

 

李若凡料明年港匯會在7.76至7.8區間波動

 

　　對於港匯，她指出，對比上次減息周期中，美聯儲積極減息，現時市場風格已完全改變，市場預期明年只會減息兩次，港元未必會輕易觸及7.75水平，暫時該行預期明年港匯主要會在7.76至7.8的區間範圍「上上落落」。

 

　　她提及，港股是今年推動港元資金需求的因素之一，對於明年港股是不是會重複9月及10月頭的那種升勢，很取決於大陸的經濟狀況，但預期有關很大規模或者使市場興奮的政策，或需要等待至明年兩會，故在這個政策空窗期未必能對港股帶來太太影響，或能支持到港元的需求大大上升，另外，美國候任總統特朗普將於明年一月上任，當中存有不確定性，她料明年首季港股對港元的需求未必會有太大推升。

 

李若凡料明年整體定存息率較過去幾年為低

 

　　對於定存方面，她指出，未來若HIBOR下調至該行預期約3%水平，不排除港元定存利率也會有下調的可能性，又指若香港銀行體系總結餘一直維持在低位，將會很容易引起一些季節性的因素導致HIBOR突然上升，例如說7月及8月的派息高峰期，有機會短暫地推高HIBOR或港元定期息率，但料明年整體定期息率將會較過去幾年為低。

 

撰文:經濟通通訊社記者吳仲

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