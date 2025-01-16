恒生管理層粉墨登場出演微短劇，推廣未來銀行2.0和普及金融

恒生銀行率先引進具前瞻性的未來銀行服務模式，無縫結合創新思維及金融科技，為香港的銀行服務帶來一個大變革。乘位於中環的恒生香港總行揭幕換新裝，並且同步推出未來銀行2.0服務，一眾管理層攜手粉墨登場，拍攝時下流行的微短劇，以甚具創意的點子作宣傳。

由今日起一連兩星期，恒生會在官方YouTube頻道和LinkedIn上映6集「未來銀星」（The Future Stars）微短劇。由電影《失蹤》的導演趙羅尼（Ronnie Chau）執導，並且由香港作家莎比亞擔任編劇，「未來銀星」微短劇由一眾小演員扮演恒生管理層，包括恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、財富管理及個人銀行業務主管李樺倫、商業銀行業務總監李秀怡、營運總監趙蕙雯、個人銀行業務分銷主管麥中和、數碼銀行主管賴芳玲，以及商務理財業務總監黃宏活。各位管理層當然亦會粉墨登場擔綱演出，透過大家精湛的演出一一介紹恒生未來銀行2.0服務和普及金融的概念。此微短劇並且得到香港金管局副總裁阮國恒的支持，在其中一集為大家派發彩蛋。

「未來銀星」微短劇是講述在外太空有一個星球叫作「銀星」，處理全宇宙的銀行系統，並由一班小孩負責管理。由於「銀星」突然出現星際風暴，以致銀行系統受損及影響運作，而在地球上，恒生在業界首推的未來銀行服務發展已發展得很完備，所以幾位在「銀星」擔任銀行管理層的小孩，勇敢出發到地球，學習有關未來銀行的知識，以修復缺失。首集名為《忘不了理財》的微短劇已於YouTube 及 LinkedIn上架，大家可於恒生的官方YouTube頻道欣賞。

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