開市Go | 日本央行或加息，特朗普促美儲減息，天齊業績變臉

要聞盤點

1、市場仍在消化特朗普上任後的影響，雖然其推動人工智能支出刺激科技股造好，但對主要貿易夥伴徵收關稅的風險仍然影響市場情緒。不過由於美國總統特朗普要求沒聯儲立即減息，美股三大指數收市報升，道指升408點；標普500指數升32點；納指升44點。中國指數上漲9點。日經期貨截至上午8時升120點。

2、日本央行今日將公布利率決定，市場預計或將進行18年來最大幅度加息，料上調政策利率25個基點至0.5%。

3、特朗普向達沃斯論壇發表視像講話，表示將要求聯儲局立即減息，並呼籲全球各地同步下調利率。

4、特朗普於達沃斯論壇表示，將要求沙特及OPEC降低油價。

5、特朗普強調中美關係「非常好」，但必須公平，並暗示尋求中國幫助共同對俄施壓促停戰。

6、特朗普簽署人工智能及加密貨幣相關行政令，成立內部工作組研究監管框架及數字資產儲備方案。

7、字節跳動股東稱TikTok或無需完全出售便可繼續在美國運營，正研究控制權變更等選項。

8、美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬，高於預期，持續申領人數達190萬，為2021年11月以來新高。

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