開市Go | 中概股強漲，內地公布PMI，新世界售資產陷僵局

要聞盤點

1、美國密歇根大學公布最新數據顯示，美國1月消費者信心指數下跌至71.1，低於市場預期的73.2，顯示新政府上台之際，人們普遍對經濟前景抱懷疑態度。美股三大指數收市報跌，道指跌140點；標普500指數跌17點；納指跌99點。金龍中國指數上漲250點，創下近七周來最大日漲幅，攜程和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時05分跌290點。

2、特朗普再呼籲OPEC壓低油價，稱油價下跌可削弱俄羅斯收入，促使普京結束烏克蘭戰爭，並令OPEC+會議更複雜化。

3、內地今日將公布1月官方PMI數據，彭博預計受春節影響，製造業或自去年9月以來首次進入萎縮區間。

4、中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通話，王毅奉勸「好自為之」，魯比奧則強調美國優先，並對台灣問題表關切。

5、中國證監會表示建立股票ETF快速註冊機制，原則上自受理起5個工作日內完成註冊程序。

6、中國批准第二批長期股票投資試點，規模520億元人民幣，太平洋壽險等多家公司參與，助力資本市場平穩運行。

7、美國科技七巨頭本周將陸續公布季報，華爾街預計其盈利增速放緩至近兩年最慢水平。

8、新世界發展(00017)傳計劃出售尖沙咀河內道K11 Art Mall予華潤集團旗下華潤隆地，但有關交易因雙方就定價存落差而陷入僵局，新世界發公告確認有潛在買家不時就其資產包括K11 Art Mall進行接洽。

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