麗新發展(00488)近35億元售中環建行大廈50%權益，曾傳買家為京東

10/12/2025

麗新發展近35億元售中環建行大廈50%權益，曾傳買家為京東

 

 

　　麗新系近來陷入財務困難，決定出售寫字樓物業套現改善流動性。麗新國際(00191)及麗新發展(00488)聯合公布，麗新發展以協定物業價值34.98億元及完成時Surearn Profits流動資產淨值之和，出售持有香港中環干諾道中3號物業中國建設銀行大廈50%權益的Surearn Profits予Jasmine Investment Development IV Limited，協定物業價值較估值折讓6.7%，預期麗新國際虧損約2.69億元及麗新發展虧損約2.61億元。出售事項預期將於明年1月完成，有關交易須待股東批准。

 

　　中國建設銀行大廈現時由建設銀行(00939)以及麗新發展各佔一半業權。公告未提及買方身份，僅稱是獨立第三方，最初傳出的買家是長實(1113)，但最近流傳買家是內地電商龍頭京東(09618)。

 

協定物業價值較估值折讓6.7%

 

　　該集團指，Surearn Profits於今年7月底止年度虧損約7億元，而所售物業位於香港商業中心區，不包括停車位，為一幢總建築面積約22.9萬平方呎之27層辦公大樓。Surearn Profits應佔該物業權益估值於7月底為37.5億元。儘管協定物業價值較估值折讓6.7%，惟麗新國際及麗新發展董事會各自已考慮香港整體宏觀經濟及商業物業市場的情緒，及兩個集團財務狀況及業務營運等。

 

料淨現金流入24億元，足以償付流動負債

 

　　該兩個集團指，所得款項預期將增加現金流入及減少貸款，其中估計淨現金流入約24億元，考慮到長沙灣廣場銀團貸款於9月30日在麗新發展層面成功再融資，並假設出售事項經已完成，兩個集團均將由流動負債淨額轉為流動資產淨額。出售事項所得款項淨額擬用作麗新發展一般營運資金，包括營運及行政開支，以及償付債務及利息。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

