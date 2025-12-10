AI | FOCUS | H200放行「陽謀」，難改晶片自主棋局

擾攘大半年後，特朗普周一（8日）高調確認將向中國出售H200晶片，但英偉達股價聞聲上衝後即打回原形，恐顯示中國是否就此「領情」遠比想象複雜。儘管H200被指領先中國國產晶片12至18個月，但有華為「諾亞方舟」的警示在前，北京將在多大程度接受此「胡蘿蔔」，事關明年4月特朗普預期訪華前累積更多博弈籌碼。

以退為進，H20變H200

中國古典智慧的「以退為進」再下一城。4月因「DeepSeek Moment」被華府限制對華出口的H20晶片，7月重新放行後，遭中國網信辦以安全風險為由建議企業慎用，最終迎來特朗普的180度轉彎——允許英偉達對華出口性能較「閹割版」H20高六倍的H200晶片。

IFP報告指，H200性能較現時中國國產最先進的AI晶片「昇騰910C」（上圖）高32%。

H200發布於2024年3月，雖然並非英偉達最新Blackwell系列，但此Hopper系列最頂尖的晶片，仍被廣泛用於全球最強大的大模型GPU集群。美國智庫進步研究所(IFP)報告就指，H200性能較現時中國國產最先進的AI晶片「昇騰910C」高32%，需待「昇騰960」（預期2027年第四季發布）方能與H200媲美。

確保國產競爭力不動搖

從此角度看，正全力競逐AI大模型、具身智能的內地科技巨頭，無理由不翹首期待H200。據IFP測算，如H200不受限制出口，美國AI公司相對中國AI公司的算力優勢，將從原本的21至40倍，大幅縮小至1.3至4倍。

不過，英國《金融時報》最新引述知情人士稱，中國將限制H200的進口，包括禁止公共部門採購，並可能採取其他措施確保國產晶片的競爭力。倘若屬實的話，無疑跟華為當年成立基礎創新研究部門「諾亞方舟實驗室」，以應對「安卓系統不給我們用，是不是就傻了」如出一轍。

華為2012年成立「諾亞方舟實驗室」，應對「安卓系統不給我用了，我們是不是就傻了？」。

白宮AI與加密貨幣主管薩克斯(David Sacks)亦有類似洞察，他認為，限制對華晶片出口，可能會扼殺美國晶片業的增長，並將關鍵市場拱手讓給中國。數據亦顯示，國產晶片風頭日盛，上周五登陸科創板的摩爾線程（滬：688795），首日飆425%，寒武紀（滬：688256）年初至今亦暴升114%。

跛脚鴨危機現實過國安

換言之，即使北京出於後門擔憂、供應依賴等種種考量，嚴格審批H200進口，最壞結果無非是以算力短期落後的陣痛，換取將來晶片產業的全面本土化，並清晰告訴華盛頓，中國長遠戰略並非單一產品出口的「胡蘿蔔」就能撬動。

中國持續購買美豆，攸關農業州選票與特朗普的「跛脚鴨」危機。

相反，對明年中期選舉大概率輸掉眾議院控制權的特朗普來說，穩住中國這個最大的大豆買家（貿易戰前佔出口總量的50%以上），確保其在年底前購買至少1200萬噸、明年再至少購買2500萬噸，攸關農業州選票與「跛脚鴨」危機，遠比他口中的「國家安全」現實。「人不為己，天誅地滅」的侵侵，不久將來會否再次轉軚放行Blackwell系列？且拭目以待。

撰文：金子安

