京城近觀｜百盛百貨內地首店謝幕，展業31載辭別京城

10/12/2025

　　北京又一老牌百貨將落下帷幕。北京百盛復興門店將於12月31日正式閉店。這家坐落於金融大街旁、毗鄰長安街的商場，曾經是北京商業的地標建築之一。如今，這家陪伴北京市民31載的老牌商場即將退出歷史舞台。

 

中工美將對物業改造升級，引入藝術市集等新業態

 

　　這家來自馬來西亞的百貨集團百盛集團(03368)此前公告，將提前終止租用中國工藝美術集團的多個樓層和區域，百盛因此需向中工美支付逾千萬元人民幣違約金。百盛復興門店是百盛集團在中國內地的首店，也是百盛在北京最後一家門店。百盛的退出，不僅是一家老牌商場的謝幕，還折射出傳統百貨在零售業變革浪潮下的轉型困境。

 

　　百盛的結業，一直以來都有端倪，此前東四環店、太陽宮店、長楹天街店均已分別於2014年、2016年和2017年陸續關停。中工美集團作為保利工藝旗下的核心全資企業，自上世紀七十年代創立至今，已走過半個世紀的歷程。在百盛結業消息傳出前兩月，中工美就已公布將對百盛所在物業進行改造升級的計劃--中工美大廈將於2026年正式啟動改造工程，將圍繞「文化空間革新、資產價值重構、IP生態進化」三大方向展開。百盛閉店後，中工美大廈將保留雙中庭結構與採光穹頂，引入文化展覽、藝術市集等新業態。

 

京城近觀｜百盛百貨內地首店謝幕，展業31載辭別京城

北京百盛復興門店將於12月31日正式閉店，曾陪伴北京市民31年。（黃燕明攝）

 

百盛昔日繁華難尋，服裝低至一折促銷準備撤櫃

 

　　走進即將閉店的復興門百盛，昔日繁華難尋。「賣卡嗎？賣卡嗎？」在百盛復興門店門口，依舊有幾名「黃牛」徘徊叫賣。這是老牌百貨特有的場景，藏著購物卡回收轉賣的灰色差價生意--企業節假日發放的購物卡被低價回收，再轉售給有需求的消費者。商場內客流稀疏，店員數量甚至多於顧客。

 

京城近觀｜百盛百貨內地首店謝幕，展業31載辭別京城

百盛一樓集中美妝等門店，客流稀疏。（黃燕明攝）

 

　　一樓集中美妝、金飾門店，二至四層以服裝零售為主，五層則是餐飲與健身房，其中不少外國小眾服裝品牌，用料精良但定價偏高，目前正以1-5折清倉促銷，為撤櫃做準備；也有部分商戶仍抱有希望，等待與大房東--中工美集團的最終續租談判。

 

京城近觀｜百盛百貨內地首店謝幕，展業31載辭別京城

服裝店大都正以1-5折清倉促銷，為撤櫃做準備。（黃燕明攝）

 

最早入華時尚百貨外企之一，進門購物曾成身份象徵

 

　　百盛是馬來西亞金獅集團旗下品牌，復興門百盛於1994年開業，是最早在中國經營時尚百貨的外資連鎖企業之一，目標客群為中高檔消費群體。商場匯聚了當時稀缺的國際品牌與高端進口商品，進門購物曾是身份象徵。商場的「一站式」模式與國際化運營經驗，推動本土商業從傳統供銷社向現代百貨轉型，是70後、80後的青春記憶，也是時尚啟蒙。巔峰時期，百盛在全國34座主要城市開設門店，廣泛的營銷網絡引領內地中高檔消費崛起，也是城市商業繁榮的見證。

 

百盛未能跟上消費模式轉變及商圈競爭

 

　　然而，百盛在中國市場逐漸陷入發展困境。2010年開始電商崛起，導致傳統百貨客流量持續萎縮。2024年北京限額以上網上零售額店比達41.2%，創歷史新高。年輕客群更傾向於通過直播、電商平台購買服裝、美妝等商品，百盛未能有效構建線上線下融合的消費場景。同時，復興門百盛所在的長安街商圈亦面臨激烈競爭。西單大悅城、金融街購物中心等新興商業分流客群。而百盛固守原有的合作模式，品牌迭代慢，長期面臨運營成本高，難以突出重圍。2019年，百盛嘗試「商業+辦公」改造，北樓轉型寫字樓，仍未能扭轉頹勢。

 

京城近觀｜百盛百貨內地首店謝幕，展業31載辭別京城

商場有不少外國小眾服裝品牌，用料精良但定價偏高。（黃燕明攝）

 

　　百盛的離場，是北京商業格局大浪淘沙下的結果，更是城市商業發展史中的標誌性節點。曾引領一代消費潮流的老牌百貨退場，恰似一記警鐘：技術革新重塑行業規則，唯有快速應變，方能在激烈的商業競爭中站穩腳跟，不被時代浪潮拋下。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

