  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | 特朗普關稅戰波及美股，道指跌逾300點

03/02/2025

 

美股 | 特朗普關稅戰波及美股，道指跌逾300點

　　美國總統特朗普發動關稅戰，宣布將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，消息波及華爾街，美股上周五（31日）再度受壓。標普500指數期貨周一（3日）亞洲早盤大跌1.8%。

 

　　道指跌337.47點，或0.75%，報44544.66點；標普500指數跌30.64點，或0.5%，報6040.53點；納指跌54.31點，或0.28%，報19627.44點。

 

　　不過，道指周線仍累升0.27%；納指下跌1.64%；標普500指數下跌1%。當天亦是1月份最後一個交易日，三大指數在1月份均錄得升幅，道指於1月份累升4.7%；納指上升1.64%；標普500指數升2.7%。

 

　　美國最新公布的12月PCE物價指數符合市場預期，保持相對溫和增長，或許為聯儲局進一步減息提供支持。

 

　　科企方面，蘋果公布第一季營收1243億美元、淨利潤363.3億美元、每股盈利2.40美元，同創歷史新高。第一季毛利率亦達46.9%，同創新高。富瑞將蘋果公司目標股價從200.75美元上調至202.33美元。特斯拉第四季業績幾乎全面低於市場預期，利潤、營收和利潤率均未達預期。不過，特斯拉股價收市仍升逾1%。

 

歐洲央行宣布減息0.25厘

 

　　美匯指數維持在108.2附近，。隨著美國對加拿大和墨西哥加徵關稅的最後期限臨近，美元的避險吸引力正進一步增強。美元兌日圓微升0.27%。報154.706。歐元兌美元報1.0377，跌約0.12%。歐洲央行宣布減息0.25厘，符合市場預期。

 

　　紐約期金跌0.62%，報每盎司2827.56美元。金價近期屢創新高，主要受避險情緒升溫、美元走弱以及通脹預期支持。

 

紐約期油跌0.33%，報每桶72.49美元；布蘭特期油跌0.39%，報每桶75.60美元。關稅不確定性引發市場對原油走勢持謹慎態度。任何擾亂北美石油流動或調整生產配額的舉動，都可能在未來幾天引發油價大幅波動。

 

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01821

ESR

11.980

異動股

06681

腦動極光－Ｂ

5.190

異動股

01919

中遠海控

11.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01821 ESR
  • 11.960
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.150
  • 01919 中遠海控
  • 11.300
  • 00981 中芯國際
  • 41.950
  • 00175 吉利汽車
  • 14.760
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.400
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.079
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 17.780
  • 目標︰--
  • 02727 上海電氣
  • 2.670
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.000
  • 03896 金山雲
  • 7.810
  • 00700 騰訊控股
  • 404.400
  • 09880 優必選
  • 74.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
報章貼士
  • 00564 鄭煤機
  • 10.240
  • 目標︰--
  • 00999 小菜園
  • 9.270
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 15.420
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2025 13:56  《異動股》關稅戰開打避險急升溫，以太幣曾暴瀉三成半ETF重挫

03/02/2025 12:17  【美國議息】滙豐維持最優惠利率5.25厘不變

03/02/2025 12:04  《本港樓市》新世界:今年推4盤涉2100伙，北角皇都周內開價

03/02/2025 12:06  恒指曾穿兩萬半日幸保不失，暫跌149點，中芯盤中拉抬

03/02/2025 11:01  隱瞞「賣殼」欺詐罪成，詹培忠判囚34個月，詹劍崙囚37個月

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

03/02/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】大摩升小米目標近三成，滙證升萬科評級至「持有」

03/02/2025 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４２，一周拆息較上日跌至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5%新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】關稅孤注一擲，Trumponomics欲留青史新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

2025新春金多寶｜大年初五六合彩攪珠 玄學家羅雲龍教你著鮮色衫催旺運，最易中獎方位及投注站揭曉
人氣文章

小薯茶水間

2025蛇年賀歲電影推薦：古天樂《臨時決鬥》、張繼聰助蔡卓妍戒賭、馬國明麻雀情緣 金馬影后鍾雪瑩《看我今天怎麼說》推優先場
人氣文章

政政經經．石鏡泉

也談DeepSeek
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

姊弟戀、年齡差就不配有幸福嗎？及早認清每段感情，才不至於被幻想和現實的落差擊倒
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星Fusion菜開業五周年！特色和牛他他泡芙、西班牙凍湯、日本松葉蟹湯飯，阿根廷星級主廚炮製日式西班牙風味
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《宛如阿修羅》——作為人妻，你快樂嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
兩性相處｜7年之癢有根據：太熟悉易失熱情，心理專家教3招助感情升溫
人氣文章
蛇年新春素菜食譜｜紹菜進寶煲 明天又是新的一年，祝大家蛇年福滿門！
人氣文章
腋下損傷生瘡？恐患化膿性汗腺炎 慢性皮膚病影響身心健康，3大治療方案
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 16:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 16:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2025 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞03/02/2025
啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處