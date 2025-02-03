美股 | 特朗普關稅戰波及美股，道指跌逾300點

美國總統特朗普發動關稅戰，宣布將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，消息波及華爾街，美股上周五（31日）再度受壓。標普500指數期貨周一（3日）亞洲早盤大跌1.8%。

道指跌337.47點，或0.75%，報44544.66點；標普500指數跌30.64點，或0.5%，報6040.53點；納指跌54.31點，或0.28%，報19627.44點。

不過，道指周線仍累升0.27%；納指下跌1.64%；標普500指數下跌1%。當天亦是1月份最後一個交易日，三大指數在1月份均錄得升幅，道指於1月份累升4.7%；納指上升1.64%；標普500指數升2.7%。

美國最新公布的12月PCE物價指數符合市場預期，保持相對溫和增長，或許為聯儲局進一步減息提供支持。

科企方面，蘋果公布第一季營收1243億美元、淨利潤363.3億美元、每股盈利2.40美元，同創歷史新高。第一季毛利率亦達46.9%，同創新高。富瑞將蘋果公司目標股價從200.75美元上調至202.33美元。特斯拉第四季業績幾乎全面低於市場預期，利潤、營收和利潤率均未達預期。不過，特斯拉股價收市仍升逾1%。

歐洲央行宣布減息0.25厘

美匯指數維持在108.2附近，。隨著美國對加拿大和墨西哥加徵關稅的最後期限臨近，美元的避險吸引力正進一步增強。美元兌日圓微升0.27%。報154.706。歐元兌美元報1.0377，跌約0.12%。歐洲央行宣布減息0.25厘，符合市場預期。

紐約期金跌0.62%，報每盎司2827.56美元。金價近期屢創新高，主要受避險情緒升溫、美元走弱以及通脹預期支持。

紐約期油跌0.33%，報每桶72.49美元；布蘭特期油跌0.39%，報每桶75.60美元。關稅不確定性引發市場對原油走勢持謹慎態度。任何擾亂北美石油流動或調整生產配額的舉動，都可能在未來幾天引發油價大幅波動。

撰文：經濟通國金組

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