金融股業績｜分析滙控、恒生業績，有貨續持有？
20/02/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2025 16:40
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