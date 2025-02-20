  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

金融股業績｜分析滙控、恒生業績，有貨續持有？

20/02/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ee9EHMBbmcg

 

 

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

486.800

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

7.290

異動股

01119

創夢天地

1.730

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 486.800
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.290
  • 01119 創夢天地
  • 1.730
  • 01736 中國育兒網絡
  • 0.091
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 512.000
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.000
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.000
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.340
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.050
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.230
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.900
  • 00700 騰訊控股
  • 486.800
  • 00005 滙豐控股
  • 87.150
  • 00388 香港交易所
  • 327.600
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 7.560
  • 目標︰$8.60
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 153.700
  • 目標︰$186.00
  • 02293 百本醫護
  • 0.680
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2025 16:46  【香港要聞】啟德體育園3月1日開幕禮，門票每張10元明早開售

20/02/2025 16:13  恒指全日跌367點收報22576，美團領跌，聯想績後挫

20/02/2025 16:33  唐家成和任志剛再獲委為港交所董事會成員，委任丁晨為董事會成員

20/02/2025 16:32  《本港經濟》1月整體通脹率升至2%，高於預期

20/02/2025 15:14  【外圍經濟】日圓兌美元升破150大關，自12月9日以來首次

20/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０３億元，買阿里沽美團

20/02/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】高盛料滙控重返紅底，大和勁削神華目標兼降至持有

20/02/2025 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８５，隔夜拆息較上日跌至３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

港府歡迎立法會通過大欖隧道新收費方案，料促進新界西北人流物流新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股巡禮之三 | 海天味業貴為內地調味品一哥 增長陷瓶頸未敢期待新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

房屋署：研究申訴公署建議，不時檢視公屋收回、翻新及編配等流程新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

日本酒店床蝨注意！新宿、上野出沒率最高 多間APA酒店曾發現床蝨！日本網民自製「床蝨酒店地圖」
人氣文章

小薯茶水間

《破‧地獄》法科顧問梁俊亮相電視節目：上月元朗主持太平清醮儀式 疑見觀音顯靈！
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

客戶永遠是對的？學習焦糖布丁理論︰隱藏銷售秘笈
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂《梵志登｜拉赫曼尼諾夫第二交響曲》：韓裔獨奏家柳愛莎演繹作曲家姚恩豪的《小提琴協奏曲》
人氣文章

Fashion

情人節2025｜來自Hermès的情人節禮物提案！$5,000元以下入手愛馬仕人氣絲巾、百搭好看編織手環
健康好人生 Health Channel
人氣文章
成人也會有專注力不足／過度活躍症+自閉症？嘉賓分享中年才被確診過程及生活上遇到的問題
人氣文章
血型 │ 血型決定患病風險？B型易患乙型肝炎？1種血型患胃癌風險最高
人氣文章
天王保養之道 │ 59歲郭富城體重30年不變，分享驚人Keep Fit秘訣：每日只食1餐，早上6點才睡新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 17:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞20/02/2025
港府歡迎立法會通過大欖隧道新收費方案，料促進新界西北人流物流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處