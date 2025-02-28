  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

科網股｜小米有貨冇貨最新部署

28/02/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KBJNXl4s-aM

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03309

希瑪醫療

1.770

異動股

02556

邁富時

49.150

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

127.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03309 希瑪醫療
  • 1.770
  • 02556 邁富時
  • 49.250
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.000
  • 00388 香港交易所
  • 348.600
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 5.470
股份推介
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.930
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.000
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.000
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.000
  • 00388 香港交易所
  • 348.600
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.750
報章貼士
  • 01302 先健科技
  • 1.660
  • 目標︰$1.90
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.650
  • 目標︰$7.00
  • 06198 青島港
  • 6.090
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2025 13:15  【大國博弈】美威脅再加徵10%關稅，商務部：美方不要一錯再錯

28/02/2025 12:45  《午市前瞻》恒指升浪或結束關注十天線，小米股價見頂毛利存隱憂

28/02/2025 12:07  恒指半日跌546點報23171，比亞迪電子挫9%，理想跌7%

28/02/2025 10:22  《外資精點》大摩料恒指最牛見30800點，國指11360點

28/02/2025 10:45  【預算案】陳茂波：香港經濟最壞情況過去，努力吸引投資者及人才

28/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６９億元，買阿里沽中海油

28/02/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲升目標，中銀、德銀予小米目標７０元

28/02/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７７５，一周拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生指數 | 大摩料恒指最牛見30800點，國指11360點新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】小米完成高端進階，買車不如買股票？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 港交所績後最牛看$431，小米目標價$70新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

飛台灣注意：長榮航空3月起全程禁用尿袋
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜恒指曾重上24000點！｜重磅股NVIDIA業績收唔收貨？｜解讀財政預算案地產新政｜傳內地注水內銀4000億元人仔
人氣文章

政政經經．石鏡泉

唞氣了？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

南宋／元哥窯葵口盤以1,340萬港元成交！傳世哥窯與市場上流通的哥窯有甚麽分別？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

由內美到外：星級化妝師身兼瑜伽導師、靜修訓練營主辦人！運動同時如何Keep住美麗？戶外運動有哪些保養注意點？
人氣文章

Art & Living

廣彩瓷片當衣料！專訪當代時裝設計師郭培：「它不再是一件衣服，而是成為了真正的藝術」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
57歲馬蹄露變身直播帶貨，網民驚訝「香港第一醜女」的驚人轉變！
人氣文章
改善三高 │ 過節大吃喝易誘發三高！營養師教你進食次序，讓你食得飽肚又控糖
人氣文章
胃癌 │ 本港一年逾千宗新症！40歲女性長期忽視胃癌警號，確診3期，醫生提醒：90%胃癌患者有相同症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2025
恒生指數 | 大摩料恒指最牛見30800點，國指11360點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

特朗普棄暗投明搶災難財

27/02/2025 14:08

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處