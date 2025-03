比特幣 | 美拒入市比特幣險穿8萬美元關,相關ETF急跌可否撈底?

美國總統特朗普上周四(6日)簽署了比特幣戰略儲備行政命令,指儲備主要是由刑事或民事資產被沒收的比特幣組成,未承諾通過財政撥款主動購入比特幣,與市場此前預期政府直接入場掃貨有巨大落差,加上白宮其後舉行的加密貨幣峰會新消息欠奉,導致比特幣遭拋售,按日跌近7%,今早(10日)更曾跌穿81000美元,以太幣也跌逾半成,相關ETF大跌;現時比特幣有人看好也有人看淡,其價格近期亦很波動。比特幣上月底曾跌至近78000美元,其後因特朗普發文稱預計包括比特幣及以太幣等五種加密貨幣將納入美國戰略儲備,刺激比特幣一度突破95000美元。今次價格再跌,可否趁機撈底買入相關ETF?

(Shutterstock)

特朗普簽署行政命令用沒收比特幣建儲備 納稅人免花錢



「加密貨幣沙皇」白宮加密貨幣主管David Sacks於社交平台X發文,表示美國總統特朗普已簽署行政命令,建立戰略比特幣儲備和其他數位資產庫存。儲備將由聯邦政府擁有的比特幣組成,主要是在刑事或民事資產沒收程序中被沒收的比特幣,不會出售存入儲備的任何比特幣。同一行政命令也要求建立另一個由比特幣以外的數位資產組成的庫存。該命令授權財政部長和商務部長制定「預算中性策略」來取得更多的比特幣,惟前提是這些政策不會為美國納稅人帶來額外成本。這項行政命令強調特朗普致力將美國打造為「世界加密貨幣之都」的決心。

另David Sacks指,行政命令頒布之後,首先要採取的措施之一將是對政府持有的加密貨幣數量進行審計。美國在過去10年中獲得了大約40萬個比特幣,主要源於刑事和民事訴訟相關的沒收代幣,而政府認為其仍擁有其中大約一半的代幣。區塊鏈分析研究機構Arkham的數據顯示,美國目前在其已知的數位錢包中擁有約175億美元比特幣,約4億美元的其他幾種代幣。



特朗普重申政府所持比特幣不得出售 冀8月完成穩定幣立法



白宮又於周五(7日)舉行首屆加密貨幣峰會,多位加密貨幣業界人士有份出席。參會人士包括特朗普有份的加密貨幣公司 World Liberty Financial聯合創辦人Zach Witkoff、Strategy創始人兼行政總裁Michael Saylor、Coinbase聯合創始人兼行政總裁Brian Armstrong、投資者Cameron和Tyler Winklevoss以及企業家David Bailey。



特朗普在峰會上表示:「我們不想給納稅人帶來任何損失。在某種程度上,我們感覺自己像先驅者。從今天起,美國將遵循每個比特幣持有者都知道的規則,永遠不要出售你的比特幣。」而行政命令也明確規定,政府持有的比特幣不得出售。特朗普又提到,希望國會8月休會前完成穩定幣相關立法,並送交白宮簽署。他強調,美元支持穩定幣立法將確保美元的地位長期保持穩定。

Strategy創始人發文或暗示抄底比特幣 BitMEX創辦人:或重試7.8萬美元

雖然市場對白宮加密峰會感失望,比特幣曾跌穿81000萬美元,但有份出席峰會的Strategy創始人Michael Saylor於X發文稱,如果你還有不止一把椅子,這就是你的機會(If you still have more than one chair, this is your opportunity.),似乎暗示是抄底機會。



加密貨幣交易所BitMEX創辦人Arthur Hayes在X發文卻指本周開局很差,比特幣看來會重試78000美元,若跌穿則75000美元是下一個支持位,而在70000至75000美元區間存在大量期權未平倉合約,一旦失守75000美元回落至該範圍,則將是腥風血雨的場景。

摩通:關稅擔憂加劇比特幣沽壓 缺乏特定催化劑需求已減弱



摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou日前發表研報指,近期市場對關稅的擔憂加劇比特幣沽壓,而目前美國國內對將虛擬貨幣列為戰略儲備仍未達共識。市場對美國國會是否批准戰略加密儲備表示懷疑,而且考慮到比特幣和以太幣以外的較小代幣的風險和波動性較高,亦對將其納入其中的可行性表示懷疑。

他又指,比特幣儲備未能在美國州一級獲得支持,蒙大拿州、北達科他州、南達科他州和懷俄明州因風險和波動性擔憂拒絕提議。由於市場仍缺乏加密貨幣特定的催化劑,對比特幣的需求已經減弱。

黃偉豪:回至75000美元以下可吼相關ETF 惟料9萬美元阻力不輕



(黃偉豪)

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示,對於比特幣一直都存在看好及看淡兩派,主要看投資者相不相信此類虛擬資產的價值。記得去年11月炒作特朗普上場,比特幣價格曾由7萬幾美元升至11萬幾美元,本月初又炒作特朗普可能推出利好政策,曾由7萬幾美元低位重上9萬美元,但隨著特朗普政府未有承諾通過財政撥款購入比特幣,其價格又再快速回落,且已於9萬至11萬幾美元形成一大橫行區,短期於9萬美元阻力頗大,並可能會跌至71000美元,若想吸納相關ETF,可待跌至75000美元以下才考慮,美國就比特幣的政策消息及其減半特質或可支持其回升,但始終相關政策仍有不確定性,9萬美元阻力料不輕,若未能企穩或再下跌。

比特幣ETF今早急跌,華夏比特幣(03042)半日跌7.16%收報10.11元,FA南方比特幣(03066)跌6.9%報28.62元,FA三星比特幣(03135)跌6.7%報28.4元,博時比特幣(03008)跌6.89%報6.35元。以太幣ETF亦下挫,FA南方以太幣(03068)跌5.68%報10.13元,嘉實以太幣(03179)跌6.18%報4.982元,博時以太幣(03009)跌5.81%報1.588元,華夏以太幣(03046)跌6.12%報4.924元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

