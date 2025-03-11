新能源車 | 上月中國新能源車銷售佳，Tesla股價暴跌無阻車股造好，可揀買邊隻？

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)遭分析師下調交車量預估，其行政總裁馬斯克(Elon Musk)承認生意「非常艱難」，隔晚股價急挫逾15%，惟港股的新能源車股今早(11日)反而逆市造好，可能因有數據顯示，2月中國新能源乘用車零售按年增八成，另零跑汽車(09863)公布業績，去年虧損收窄至28億元人民幣，新車B10開售1小時訂單突破1.5萬輛。中國車股看來仍可吼，應揀買哪一隻？

（Tesla官網截圖）

Tesla遭分析師降交車量預估 股價再跌逾15%



特斯拉股價隔晚重挫15.4%報222.15美元，為5年來最大跌幅，而自去年12月17日創下479.86美元新高以來，迄今已暴跌52%，市值蒸發逾8000億美元。引發特斯拉周一暴跌的因素，是瑞銀分析師Joseph Spak調降對特斯拉第一季和全年交車預期。Robert W. Baird & Co.分析師Ben Kallo也在3月6日下調對特斯拉的交車量預期。Spak預期特斯拉本季度僅交車36.7萬輛，比他先前的預估減少16%。他也不再預期特斯拉今年的銷量會高於去年，預期按年下滑約5%。他指Model Y訂單量有些低迷，他引用特斯拉中國網站的數據顯示，客戶只需等待2到4周即可交付新款Model Y。



獲美國總統特朗普邀請擔任政府效率部(DOGE)主管的特斯拉行政總裁馬斯克表示，在特朗普政府工作期間，正「非常艱難(with great difficulty)」地經營自己的生意，但他相信，自己仍會繼續在特朗普政府工作至少一年。投資者擔心，馬斯克領導的DOGE要專注於削減政府開支，將會影響他管理Tesla、SpaceX、X及xAI。另X昨日遭受網絡攻繫，馬斯克認為，X正遭受大規模的黑客攻擊，而攻擊者的網絡地址似乎來自烏克蘭。

而馬斯克的煽動性政治言論、與特朗普政府合作，已傷害特斯拉的品牌形象，更引發不少人發動抗議，甚至在特斯拉服務中心出現縱火或破壞行為，電動車銷售連帶受影響。例如由於馬斯克對德國大選發表看法，當地今年頭兩個月特斯拉銷量暴跌70%。美銀分析師昨日在報告中表示，特斯拉在歐洲的1月新車銷量暴跌約50%，部分原因是人們對該品牌的厭惡日益加劇。而在中國上海廠生產的特斯拉在2月銷售銳減49%至僅僅30688輛，為2022年7月來最低，反映難以追上同業比亞迪(01211)的腳步。

2月中國新能源乘用車零售按年增八成 料今年產銷達1600萬輛



乘聯分會最新數據顯示，2月中國新能源乘用車市場零售68.6萬輛，按年增長79.7%，按月下降7.8%；今年1至2月累計零售143.0萬輛，按年增長35.5%。2月新能源車國內零售滲透率49.5%，較去年同期滲透率提升15個百分點。另2月新能源乘用車出口11.8萬輛，按年增長27.8%，按月下降15.2%。佔乘用車出口33.9%，較去年同期增長4.4個百分點。2月新能源乘用車批發銷量達到83萬輛，按年增長79.6%，按月下降6.7%；1至2月累計批發171.9萬輛，按年增長48%。

乘聯會最新預測顯示，2025年內地汽車行業報廢更新車輛可達500萬輛，置換量約1000萬輛。今年汽車行業政策補貼和優惠力度創新高，成為市場繁榮及加快新能源普及的關鍵因素。同時，新能源車產銷預計達1600萬輛，帶來超過2萬億元人民幣銷售額。2025年是車購稅免稅最後一年，新車銷售市場規模下，估計釋放約2000億元人民幣免稅利好。合計補貼規模超過4000億元人民幣，相對5萬億元人民幣汽車銷售額，補貼力度歷史罕見，對車市發展支持力度超強。

零跑去年虧損收窄至28億人幣 新車B10開售1小時訂單突破1.5萬輛



零跑汽車公布，截至2024年12月31日止全年虧損收窄至28.21億元人民幣，而對上一年同期虧損42.16億元人民幣。期內收入321.64億元人民幣，按年升92.1%。全年汽車總交付量約29.4萬輛，按年增長103.8%。零跑汽車去年第四季實現淨利潤轉正錄0.8億元人民幣，提前一年實現單季度淨利潤轉正的目標，不過集團早在今年1月已發盈喜，預告第四季成功實現盈利，成為國內第二家單季度有錢賺的汽車新勢力品牌；季內毛利率13.3%，創公司成立以來新高。

另外，集團公布，推出全球智趣長續航SUV B10，涉及五個版本，預售價格介乎10.98萬至13.98萬元人民幣，新車預計將於4月正式發布。據報該車款開售1小時，訂單突破15010輛，激光雷達智駕版訂單佔比73%。

滙豐研究：基於自主駕駛技術最新發展 上調比亞迪吉利小鵬理想目標價

滙豐研究近日發表研報指，比亞迪上個月震撼市場，宣布將自動駕駛功能作為其大眾市場車型的標準配置，這些車型價格低於20萬人民幣，甚至低於10萬人民幣。3月3日，吉利(00175)亦公布其大眾市場車型的自動駕駛策略，預計更多電動車同行將跟隨。據報特斯拉正在為中國用戶部署軟件更新，提供類似美國市場的全自動駕駛(FSD)功能。基於自主駕駛技術的最新發展及其對銷量和品牌影響的潛在作用，該行提高了對比亞迪、吉利、小鵬(09868)和理想汽車(02015)的預測和目標價，評級均為「買入」。

（截自理想汽車官網）

該行將比亞迪目標價由389元上調至430元。2026年盈利預測上調4%，主要因銷量展望提高；半導體部門估值提高，因大眾市場車型採用自動駕駛功能推動半導體出貨量前景改善；部分被3月3日的配股稀釋效應抵銷。吉利目標價則從19.3元上調至24元，小鵬目標價從60元上調至101元，以反映銷量展望提高，前者2025至2026年銷量預測分別上調14%和22%，後者2025至2026年銷量預測分別上調28%和33%。理想目標價從106元上調至150元，受2025年起新電動車系列推動，2025至2026年銷量展望分別上調2%和4%，盈利預測亦因而上調。

陳政深：中國新能源車面對通縮鬥錢燒 惟短線可揀小鵬中長線吼吉利

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深表示，Tesla面對兩大問題，首先公司於兩大市場——中國及歐洲銷量急跌，歐洲受政治立場影響，中國則因經濟問題，另外Tesla長久以來只靠4個車款營銷，當其他對手追上來就難以防禦，加上其汽車定價始終較高，會直接影響其銷量，但相信公司往後會有辦法應對。

中國新能源車方面，陳政深指，則面對兩個共同問題，首先中國市場處於通縮狀態，即雖然賣多了車，但愈賣愈平，大家鬥捲，最後勢變成與電動單車一樣。另一問題是很多新能源車廠商都不夠錢燒，包括小鵬及零跑都仍在燒錢，不過小鵬有較強的合作夥伴，大量現金在手有能力去燒，零跑就有些令人擔心，手頭估計有百幾億元，且其面對的市場愈賣愈平，公司有否技術領先優勢值得探討。

至於可揀哪隻車股，陳政深指，若看短線，小鵬股價走勢較強，中線則寧願部署吉利，惟吉利已跌穿20天線，走勢較大市弱，需有耐性持有，但其估值不貴，產品線夠闊，品牌夠多，品牌間技術共享可強化優勢。至於小鵬，它不是本身有很強基礎的企業，但反可令其有更大空間做汽車以外的事，例如飛行器及機械人等，故短線可揀小鵬，中長線則揀吉利。小鵬現價料仍有一兩成升幅，但要留意此前於96.3元有個頂，突破後整個形態仍是雙頂，且該處於2022年7月曾見過，應會有些阻力。

新能源車股今早普遍造好，零跑汽車半日升4.94%收報43.55元，比亞迪升0.12%報346元，小鵬升6.16%報94.75元，蔚來(09866)升8.66%報37.65元，理想升0.63%報111.2元，小米(01810)則跌1.04%報52.3元。傳統車股表現各異，吉利跌1.4%報16.92元，廣汽(02238)跌1.56%報3.15元，長汽(02333)升1.5%報13.54元，東風(00489)跌2.58%報4.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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