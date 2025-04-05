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美股收盤 | 美股三大指數插逾5.5%，千禧年後最慘烈，道指挫2231點

05/04/2025

　　美股三大指數收市重挫，跌幅均超5.5%，創2000年以來最大單日跌幅。道指狂瀉逾2000點進入回調區，納指陷入熊市。

 

　　道指收市報跌2231.07點，或5.50%，報38314.86點；標普500指數跌322.44點，或5.97%，報5074.08點；納指跌962.82點，或5.82%，報15587.79點。

 

　　本周美股三大股指大幅下跌，道指累挫7.86%，納指跌10.02%，標普500指數下跌9.08%。

 

美股收盤 | 美股三大指數插逾5.5%，千禧年後最慘烈，道指挫2231點

全周計，美股三大股指錄巨大跌幅，當中納指瀉逾一成最傷。(AP)

 

　　科技股遭重挫，蘋果(US.AAPL)跌7.3%、高通(US.QCOM)跌8.6%、特斯拉(US.TSLA)跌10.4%、英偉達(US.NVDA)跌7.4%。由於對美國經濟放緩憂慮加劇，銀行股大幅下跌，摩根士丹利(US.MS)跌7.5%、高盛(US.GS)跌7.9%、花旗集團(US.C)跌7.8%、摩根大通(US.JPM)7.5%、富國銀行(US.WFC)跌7.1%。

 

　　隨著投資者轉投債券避險，美國國債價格攀升，10年期美國國債孳息率回落至4%以下。

 

　　聯儲局主席鮑威爾指美國經濟依然穩健，但關稅上調幅度明顯大於預期，正面臨高度不確定的前景，包括高通脹及經濟增長放緩。他表示聯儲局將密切關注即將公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡，調整貨幣政策為時尚早。


　　高盛表示，若特朗普關稅戰持續，美國企業第二季盈利可能下調15%。摩根大通將今年美國經濟衰退概率上調至60%。瑞銀下調美國股市評級，從「具吸引力」下調至「中性」，並將標普500指數的年終目標從6400點下調至5800點。

 

　　美國3月非農業職位增加22.8萬個，市場預期增加13.5萬個；失業率升至4.2%，高於預期的4.1%。

 

　　美匯指數由近期低位101.25回升，日內升1.02%，報102.984。美元兌日圓跌幅收窄並略為回升，日內升0.86%，報147.279。美元兌歐元反彈0.93%，報0.91330。

 

　　紐約期金跌2.58%，報每盎司3041.07美元。金價下跌，市場正評估美國總統特朗普前一天宣布的全面貿易關稅政策的影響。紐約期油跌6.67%，報每桶62.48美元；布蘭特期油跌5.81%，報每桶66.06美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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