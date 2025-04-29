開市Go | 美再促華談判，央媒稱兩月內政策加碼，藥明康德績勁

要聞盤點



1、美股三大指數收市各有升跌，納指日內微跌，道指與標普500指數則連續第五個交易日上漲。市場觀望科技股將於本周公布的季度業績，以及美國本周公布的多項重磅數據。美股三大指數好淡爭持，道指開市後升幅曾達300點，高見40414點，其後倒跌244點，低見39869點；標指一度升0.51%，其後倒跌1.02%；納指亦最多挫1.64%。道指收市升114點，或0.28%，報40227點；標普升3點，或0.06%，報5528點；納指跌16點，或0.10%，報17366點。金龍中國指數升48點，蔚來和百勝中國對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時19分升27點。

2、美國財長貝森特強調北京應為關稅爭端降溫，並指美國有其他備案，包括對華「禁運」。中國中央電視台旗下新媒體專欄玉淵譚天表示，內地將於6月底前推出一些增量政策，強調無論美國如何出牌中方都有準備。

3、白宮新聞秘書表示，貿易談判最新進展將於本周公布。貝森特稱印度或成首批達成貿易協議的國家之一。

4、普京宣布5月8日起對烏克蘭短暫停火三天，烏克蘭提議至少全面停火30天。白宮稱特朗普希望永久休戰，對俄烏領導人越來越失去耐心。

5、IBM計劃於未來五年在美國投資1500億美元，其中300億美元用於研發，推動量子計算機製造。

6、拼多多旗下跨境電商平台Temu疑似將特朗普新關稅幾乎全數轉嫁美國消費者，部分產品價格上漲逾一倍。

7、據外媒報道，OpenAI進軍電商賽道，宣布用戶將可通過ChatGPT購買產品，此功能適用於所有人，包括未登錄用戶。

8、香港3月出口同比增18.5%，進口同比增16.6%，均超預期。

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