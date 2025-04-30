開市Go | 美放風談判有進展，內銀出季績，萬科虧損急擴16倍

要聞盤點



1、美國總統特朗普表示，與印度的貿易談判進展非常順利，認為將可在關稅問題上達成協議。另外，特朗普將簽署行政命令，減少對美國國內製造汽車的外國零部件徵收部分關稅。美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，已與一個國家達成一項貿易協議。市場憧憬貿易談判取得進展，推動大市回穩向上。道指收市升300.03點，或0.75%，報40527.62點；標普500指數升32.08點，或0.58%，報5560.83點；納指升95.18點，或0.55%，報17461.32點。

2、美國3月商品貿易逆差意外創紀錄，預示周三將公布的一季度GDP勢偏軟。

3、美國總統特朗普表示，北京被加徵高額關稅絲毫不冤，財長貝森特預計中國多達1000萬人將因關稅失業。但特朗普隔晚簽署行政令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅，以防止關稅重疊產生的累積效應。

4、美國3月份JOLTs職位空缺減至719萬，低於預期；4月份美國消費者信心暴跌至近五年低點。

5、白宮表示特朗普有信心與烏克蘭簽署礦產協議，據悉協議最快本周敲定。

6、沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨。

7、中國副總理何立峰要求國內金融機構沉著應對外部形勢變化，支持上海建設金融中心。

8、紅磡海濱擬建新地標，發展局指將考慮讓政府從中分享利益。

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