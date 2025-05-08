工聯會就海皇粥店結業接獲約30人求助，批評資方濫用破欠資金

開業33年的海皇粥店昨晚宣布全線結業，並由即日起終止僱傭合約。工聯會立法會議員郭偉強表示，暫時收到約30名受影響員工求助，部分員工下午會到勞工處追討。他批評海皇粥店未有提早一個月通知員工，突然宣布結業是不負責任，又認為海皇粥店有一定規模，隨著大幅縮減分店，應可預見結業。

郭偉強指，海皇粥店選擇最後一刻突然結業，要求員工自行申請破欠基金追討欠薪、代通知金等，做法極不負責任。他強調，破欠基金並非企業提款機，尤其是有能力的大企業，不應將成本轉嫁社會。

另一名工聯會立法會議員梁子穎亦稱，隨著強積金對沖機制取消，破欠基金的角色更為重要，但基金主要來源為中小企供款，不應被大企業濫用。他提醒，若公司在清盤前涉及欺詐或轉移資產，負責人可能需承擔民事或刑事責任。

海皇粥店母公司海皇國際有限公司董事局昨晚宣布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，並於同日關閉所有店舖及辦公室，並會以債權人自願清盤的方式清盤。員工可向勞工處諮詢他們的法律權利，以及索償未發放的工資、代通知金及遣散費等。

海皇粥店創立於1992年，高峰時期在香港開設超過30間分店。早前有5間分店在8個月內相繼結業，令分店總數減至7間。

撰文：經濟通採訪組

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