寧德首掛開高近13%，每手賺三千三，超購150倍

寧德時代(03750)今日首掛，開報296元，較招股價263元高出12.5%，以每手100股計，不計手續費，每手賺3300元。

寧德時代公布，每股發售價263元，香港公開發售部分共有約31萬人申請，計及發售量調整權前，超額認購約150.15倍，認購一手100股H股共有約10.5萬人申請，其中約1.05萬人獲配股股份，分配比率10%。

該集團指，「頂頭槌飛」申請442.1萬股，合共21人申請，各獲分配2.21萬股，另加其中1人獲發額外100股，分配比率0.5%。香港公開發售部分的最終發售股份數目經計及發售量調整權已獲悉數行使後共約1016.84萬股，佔經計及發售量調整權已獲悉數行使後的全球發售股份數目7.5%。至於國際發售部分超額認購約14.17倍。該集團指，招股集資約356.57億元。

綜合三大暗盤場，寧德時代昨日（19日）暗盤收升8.3%至9.13%，報價介乎284.8至287元，均較寧德時代A股收市價260元人民幣呈溢價1.3%至2%不等。

撰文：經濟通市場組

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