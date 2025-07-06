一周部署 | 特朗普關稅戰成果揭盅，內地料連續五個月通縮

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

特朗普急就章 貿易談判成果料有限

美國總統特朗普急於交出其全球貿易戰的政策成果，稱每天向10個國家致函交代對方將面臨的關稅稅率，最低從10%起跳。大家普遍認為貿易戰的至暗時刻已經過去，然而極其混亂的經貿形勢未來走向仍然未明。美國財長貝森特之前說過，會在談判大限前公布大量貿易協議，但到目前為止達成協議的只有英國和越南，特朗普之後對媒體承認，與170多個國家談判關稅的複雜性極高，所以會直接通知大多數其他國家具體的關稅稅率，所以到底是談攏還是談不攏？外界傾向是後者。據《路透》引述消息人士指出，歐盟早已放棄在7月9日關稅寬限期前與美國達成協議的願景。

內循環未成 中國通縮壓力持續

中國將於周三（9日）公布最新消費物價數據，市場預期內地6月CPI同比下跌0.1%，物價連續第五個月同比下跌。中國上半年的零售消費數據一直企穩甚至超出預期，然而物價數據則從未企穩，總體來說中國消費形勢只能說偶有亮點，但遠遠未能達到官方所要求的「內循環」，中國無法達至經濟轉型、陷入中等收入陷阱的最重要原因，在於中國城鄉居民收入差距極大，內地基層民眾工資難以支持更高層次的消費形式，同時有大量家庭的財富被鎖定在價值持續下跌的房產裏，沒有餘裕消費，因此，國內經濟增長主要還是通過外貿及政府基建投資來帶動，簡單來說，中國不缺買LABUBU的人，但不是所有人都能買得起LABUBU。

港匯急劇波動 對股市影響未必大

港元在5月初多次觸發強方兌換保證，金管局合共賣出1294億港元維護聯繋匯率，結果港元「水浸」，港元拆息暴跌至30個月低位，金管局唯有反向干預，一周內四度入市買入港元。港匯短時間內由強方極速轉至弱方，在聯繫匯率制度下極為罕見，甚至引發了大量套息交易，日前美元兌港元期權交易量罕有地升至全球第三。由於上半年結束資金需求完成，上市公司派息高峰期已過，而且非本地公司將招股或發債所得港元資金兌換回籠，令港元需求驟減。雖然本地資金供求變化是港匯波動的觸發點，但投行普遍認為，波動被放大的根源還是出在美元走勢與中美政策環境改變，而且香港聯繋匯率仍然十分穩健，港股投資者毋須過度反應，畢竟之前這麼多資金流入港股，恒指也不過升到兩萬四水平，如今資金流出，跌幅也應有限。

本港地主賣產減債 樓市承壓

正當大家都關心新世界(00017)債務問題的時候，本港另一家發展商英皇國際(00168)毫無預兆地投下震撼彈：核數師曝光集團有逾百億元銀行貸款違約，更警告可能有銀行call loan的風險。業績顯示英皇國際手頭現金只剩下約6億元，光是每月出糧都可能花掉一大部分，至於物業組合方面帳面上價值超過350億元，但問題是香港樓市尤其是商舖市道不佳，而且市場承接力有限，再加上集團債務違約將進一步影響叫價能力，物業價值勢必縮水。當然，一眾銀行不會要求英皇國際立即還債，市場上若出現大量銀主盤亦不符合銀行利益，英皇國際將以香港福祉為由，要求銀行給予再融資，但是無論是英皇或是新世界，又或是其他中小型地主，變賣物業資產改善流動性狀況已是大勢所趨，未來即使美聯儲如願9月減息，香港樓市仍然要面對沉重下行壓力。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

姚浩然：中資科技股各有隠憂 暫不宜沾手！其他板塊可留意……

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇