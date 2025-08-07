傳小米平板8沒搭載玄戒晶片，疊加遭大行唱淡，股價逆市急跌可趁低吸？

近日大市穩步回升之際，小米(01810)卻持續走弱，今日(7日)更曾跌逾5%低見51.2元，創6月13日以來新低。消息面上，有傳小米平板8系列最快9月推出，惟不會搭載小米自研的玄戒O1晶片。另外，小米將於8月19日公布今年第二季業績，雖有數據顯示，小米手機第二季於歐洲市佔率達23%，超越蘋果(US.AAPL)排第二，但大和料其第二季手機出貨量略遜預期，主要受累印度市場跌25%，野村更料其未來數季都面臨一些阻力，包括手機出貨量或遜預期，以及市場對其電動車業務預期較高等。在多間大行相應下調目標價或評級下，小米今日逆市插穿多條平均線，可否趁低吸納？

小米平板8系列最快9月推出 據指沒搭載玄戒O1晶片



內地有消息指小米平板8系列將會與小米16系列一起推出，意味著小米平板8最快將在9月登場。據指平板8系列至少包含兩款，標準版代號yupei，Pro版代號piano，該系列採用LCD螢幕，尺寸在11至12吋之間。據指這兩款新品沒有搭載小米自研的玄戒O1晶片，而是選擇了高通驍龍8 Elite旗艦平台，目前小米平板系列只有小米平板7S Pro 12.5吋與小米平板7 Ultra兩款設備內建了玄戒O1。



據早前小米創辦人雷軍表示，做玄戒O1的時候，小米完全沒有想到O1做得這麼好，所以整個玄戒O1晶片總量定的不夠。

小米手機次季歐洲市佔率達23% 超越蘋果排第二

另外，小米總裁盧偉冰近日於微博發文，稱今年第二季度，小米手機在歐洲市佔率排名第二，下一步，高端化是小米在歐洲市場的核心戰略。從附圖Canalys調研數據來看，小米第二季在歐洲市場按年增長11%，拿下23%的市佔率，超越蘋果躍升至第二。



據Canalys數據，排名最高的是三星，市佔率31%，按年跌10%，小米超越蘋果排名第二位，蘋果排第三，市佔率21%，跌4%。聯想排第四，市佔率5%。realme排第五，市佔率4%。

野村料小米未來數季面臨一些阻力 包括手機出貨量或遜預期

野村發表研報指，小米是該行自2024年以來看好的股票之一，主要由於其在開發自主晶片以獲得更多高端智能手機市場份額的潛力，以及電動車業務取得重大成功。然而，在過去一年該股表現領先恒生指數191%後，預計未來數季將面臨一些阻力。

野村指，小米智能手機出貨量可能低於市場預期，市場預期2025年出貨量約為1.7億部或略高於1.7億部，但該行估計更實際的數字為1.6億至1.7億部，主要由於海外市場疲軟。智能手機毛利率可能因零件成本上升及產品組合變化而下降。電動車業務方面，雖然YU7的市場需求強勁，且SU7 Ultra在短期內將改善產品組合，但考慮到市場預期小米2025年及2026年電動車出貨量分別約為35萬至40萬輛及75萬至80萬輛，要大幅超越這一預期可能較為困難，將其評級由「買入」下調至「中性」，但目標價由34元上調至61元。

花旗：次季業績料受首季高基數影響 降目標價至69元

花旗預期小米第二季業績大致符合預期，集團、物聯網及電動車業務收入創新高，但會受第一季高基數影響。預計小米第二季經調整淨利潤將達到104億元人民幣，按年增長68%，按季下跌3%，下跌主要受智能手機平均售價及毛利率下降，以及營運開支上升所拖累。該行亦下調其2025至26年智能手機出貨量預測至200萬部，同期毛利率預測亦下調0.5個百分點。



該行指，儘管市場擔憂定價競爭及補貼效應減退，但小米物聯網業務仍然穩健。另對其電動車業務假設保持不變，儘管市場擔憂第二階段產能提升，但預計未來數季平均售價及毛利率將繼續上升。該行維持公司「買入」評級，因長期增長前景完好。近期催化劑包括第三季指引、第二階段電動車產能提升、小米16系列發布及新款電動車推出，將其目標價由73元下調5%至69元，維持「買入」評級。

大和：料次季手機出貨量略遜預期 受累印度市場跌25%

大和預期，小米第二季智能手機出貨量將略低於預期，主要受印度市場按年下跌25%所拖累；毛利率亦似乎低於預期。預計智能手機毛利率將降至11.3%，因為小米在激烈競爭下提供更多折扣。另下調下半年毛利率預測，因為零件成本上升及海外智能手機比例上升；下調下半年IoT收入預測，以反映補貼政策改變。次季IoT方面，受618促銷期間強勁的商品交易總額增長帶動，維持次季收入預測為361億元人民幣，按年增長35%；毛利率為22.5%。電動車業務方面，預計次季交付量為8.2萬輛，平均售價達24.2萬元人民幣，毛利率因SU7 Ultra出貨量增加而升至25%。



大和預計，小米次季收入為1126億元人民幣，略低於市場預期；經調整淨利潤為102億元人民幣，符合市場預期。不過，下調小米2025至27年每股盈利預測2%至7%，反映智能手機毛利率下降。基於下調2025至26年預測平均市盈率，由38倍降至36倍，調低公司目標價，由78元下調7.7%至72元，維持「買入」評級。

富瑞：全球智能手機需求疲弱 次季業績或遜預期



富瑞稱，第三方數據及行業調查顯示，2025年第二季全球智能手機需求疲軟，除美國市場出現部分提前需求。安卓設備庫存高企，特別是在新興市場如東南亞和印度。將2025年第二季小米智能手機收入預測下調約5%，毛利率預測下調0.5%至11.8%。由於對全球智能手機需求和競爭格局的更悲觀看法，同時將智能手機的長期毛利率預測略微下調至12%以下。由於智能手機需求疲弱，小米第二季業績可能遜預期，目標價由73元下調至69.85元，維持「買入」評級。



不過，該行指，小米電動車交付進展順利，毛利率因產品組合改善而上升，維持第二季交付量為8.1萬輛，毛利率將按季上升至23.9%，主要因SU7 Ultra車型交付佔比提升。管理層近期表示，第二座電動車工廠尚未開始商業化生產，但一旦投入營運，將能迅速提升產能。投資者對中國汽車行業的情緒變得更為謹慎，因其他本地品牌新推出的車型需求低於預期，但SU7和YU7車型的等待時間依然較長，這使該行對其長期看漲預測充滿信心。

黃德几：累積龐大升幅兼再沒太大憧憬 失守50元機會大暫宜觀望

香港股票分析師協會理事、金利豐證券研究部執行董事黃德几指，小米在歐洲的手機市場做得好，但在印度有些挑戰，說到全球市場，小米的低價搶佔市場的策略奏效，故最關鍵不是其在市場份額方面表現差，而是大家已消化了公司之前業績很好，其中內地銷售好多少與以舊換新的補貼政策有直接關係，其平價低端手機正切合此市場。另外，市場仍很擔心中美貿易博弈，特朗普正大打半導體制裁牌，只要承諾大額投資美國就獲放生，故蘋果股價隔晚急升，小米卻一定不會這樣被寬待。而談到小米的旗艦手機，之前大家會憧憬公司在自研晶片能力上發展有多快，但即使與華為相比，現時也不見有甚麼進展。至於電動車，小米SU7及YU7銷量都很好，且公司也是主打價廉物美，性能亦不俗。事實上，小米產品多元，由以往仿效蘋果，現在走出自己天地，至少小米有車蘋果沒有，且很多家品亦價廉物美。

至於為何小米近期股價表現差？黃德几指，首先內地手機市場份額到了現在的階段很難再有突破，且小米手機產品定價雖然很受惠內地補貼，但面對榮耀及OPPO等不是沒有競爭，而小米SU7及YU7成功之處也是因為價格，都是因對標主要競爭對手價錢較便宜，故取得市場份額，但面對另一問題，就是如何將旗艦手機定價進一步提高，並貼近三星及蘋果，如果小米加價，消費者就不會揀其手機，買小米手機都是貪其價廉物美，用戶價格敏感度較高，不似蘋果加了價仍獲市場接受。因此，小米現時既已累積龐大升幅，又配過股集過資，炒過上去又回落，某程度上因覺得未來沒甚麼憧憬，出現獲利回吐式調整實屬正常。另外，小米雖在機芯等方面與高通合作，但在貿易戰下與這些手機晶片供應商的關係變化都存在未知數，故小米可說也間接受累於中美博弈。

黃德几續指，小米已屬極弱勢股份，嚴重跑輸整個行業，股價一直尋底，連100天線也跌穿，已形成短期下降軌，暫不宜沾手，除非出現止跌回穩訊號。現時第一個支持已回到近50元，因之前屬強勢股，250天線則處於很低位。50元雖是重要支持位，但看來失守機會頗大，現時只宜觀望，至少待其有些技術反彈，出現短期反彈訊號，才再考慮吸納。

小米今日跌3.98%收報51.85元，連跌3日，累計跌幅4.95%，成交163.03億元。其他科技股普遍上升，阿里巴巴(09988)升2.14%報119.2元，美團(03690)升0.74%報122元，京東(09618)升1.71%報124.7元，快手(01024)升0.13%報80元，百度(09888)升1.64%報86.7元，惟騰訊(00700)微跌0.26%報567元，網易(09999)跌0.48%報206.8元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

