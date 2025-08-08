  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 港股缺利好難站穩兩萬五 再鼎醫藥績差惟未來潛力大

08/08/2025

　　隔夜美股三大指數走勢各異，恒指今早低開過百點後，走勢反覆偏軟，恒指今早高見24999，惟高位遇阻，25000點大關收復無力。MSCI公布指數成份股季度檢討結果，MSCI中國指數成份股，新增14隻股份，剔出17隻股份，惟相關股價普遍變動不大。恒生指數半日報24916，跌165點或0.7%，主板成交近1126億元。恒生中國企業指數報8926，跌55點或0.6%。恒生科技指數報5491，跌55點或1%。

 

（互聯網圖片）

 

聶振邦：暫未看到恒指企穩兩萬五千點的條件

 

　　恒指昨日重上兩萬五關，惟今日早盤再次失守。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股缺少利好消息帶動，投資者需留意港匯走勢對港股的影響。目前港匯在7.848至7.849之間，非常接近7.85的弱方兌換保證水平。若下周港匯再度觸及弱方兌換保證水平，將不利於港股走勢。另外，要關注下周三公布的騰訊（00700）業績。

 

　　聶振邦表示。恒指短線而言，暫時未看到利於企穩兩萬五千點的條件，預期恒指將繼續在兩萬五千點附近上落。

 

料再鼎醫藥潛在升幅超三成

 

　　再鼎醫藥(09688)公布，截至6月30日止第二季虧損4072.7萬元美元，比去年同期虧損8028萬元美元收窄，每股虧損0.04元美元。

 

　　該集團指，在第二季度，收入1.1億元美元，增長9%，重申全年5.6億至5.9億元美元的全年收入指引，經營虧損5490萬元美元，按年收窄28%，調整後的經營虧損收窄37%，至3420萬元美元；正邁向今年第四季度實現盈利的目標。

 

　　再鼎醫藥業績表現亮眼，惟今日股價裂口低開。聶振邦表示，再鼎醫藥的業績表面看不錯，但實際上遜於市場預期。市場預期第二季度收入增長超過22%以及每股盈利的虧損收窄超過60%，但業績呈現的收入增長僅接近一成，每股盈利的虧損收窄約50%，因此今日股價受壓。

 

　　聶振邦指出，實際上再鼎醫藥具有不錯的投資價值。雖然再鼎醫藥的業績不合格，但這主因市場前期預期過於樂觀。事實上，公司收入呈增長態勢，虧損亦在收窄，未來具備虧轉盈的條件。即便今年未能扭虧，明年實現虧轉盈的機會仍然較大，該股亦是市場關注的股份之一。若有投資者有興趣，可待股價回落至26元附近吸納，上望此前高位35.5元，潛在升幅可達三成以上。

 

藥明生物守穩28元，醫藥股看法才轉趨樂觀

 

　　除再鼎醫藥外，今日成交金額較大的醫藥股亦下跌，例如和黃醫藥(00013)上半年勁賺16倍，但盈利上升因出售一合資企業上海和黃藥業收益4.77億美元。換言之，中期核心業務轉盈為虧約2300萬美元，去年同期錄得盈利2580萬美元，股價急挫15%；百濟神州(06160)亦跌6%。聶振邦表示，醫藥股板塊下跌跟美股禮來旗下減肥藥數據不理想有關，隔晚禮來跌超14%。

 

　　對於想抄底醫藥板塊的投資者，聶振邦表示，醫藥板塊四月以來已累計一定漲幅，資金已經開始出現板塊輪動的狀況，建議投資者再觀望一兩個星期，待整個板塊企穩後再吸納。他指出，投資者可以從藥明生物(02269)的股價來判斷，若藥明生物未來一周的股價能守穩28元，相關板塊才會稍微樂觀。

 

再鼎醫藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

和黃醫藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

百濟神州股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

財經新聞
評論
專題
