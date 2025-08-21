  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

金融股｜友邦派績，中期息增一成有睇頭？

21/08/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/lNWqPZ0dVN8

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08365

亦辰集團

1.430

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.360

異動股

08511

民富國際

1.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08365 亦辰集團
  • 1.430
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.360
  • 08511 民富國際
  • 1.460
  • 02269 藥明生物
  • 32.740
  • 02051 VALA
  • 0.530
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.000
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.880
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.450
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.300
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.200
  • 00700 騰訊控股
  • 600.500
  • 00981 中芯國際
  • 56.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 00388 香港交易所
  • 448.400
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.590
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.450
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 13:30  【恒指季檢】泡瑪符染藍標準惟料另有考量，順豐寧德料再等兩季

22/08/2025 12:45  《午市前瞻》美國減息風向牽動金融市場，快手可靈AI成新增長點

22/08/2025 12:23  石藥(1093)中期盈利下跌15.6%，派息14仙少逾12%

22/08/2025 12:06  恒指半日升80點報25184，李寧升近7%，中石化跌3%

22/08/2025 10:41  【特朗普新政】美官員：特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

22/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６１億元，買騰訊沽盈富基金

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８１４１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

警方：上半年網上投資騙案增約25%，總損失金額達14.8億元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

存款搬家｜A股牛氣衝天成交增，機構料超10萬億居民存款進場新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

政府水 | 鑫鼎鑫及相關公司共獲政府付76萬，物流署已中止相關合約新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

無品遊客過多 鐵路封鎖「鎌倉高校前」車站廁所！附近居民：經常見到女遊客在沙灘大便！男男女女都隨處站著小便！
人氣文章

影視娛樂

鄧紫棋巡唱狂吸金，房地產、AI投資獲利，傳身家逾13億，富三代男友的外公是關之琳首任丈夫
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案 總損失金額超過400萬港元！騙徒假冒WhatsApp官方發出的短訊 一不留神就中伏！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

Art & Living

新舞季揭幕在即！與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤對談：「藝術背後都站著一個人」
人氣文章

Fashion

Pastel Style 粉彩色調穿搭：「天藍 x 啡棕」、「粉黃 x 米白」！三大不敗大熱色調配搭，展現小清新浪漫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腳趾變化是健康信號？解讀第4、5腳趾的警示與腰部關係
人氣文章
減壓養生素湯推薦：栗子百合核桃腰果湯，調理脾虛濕困與睡眠問題
人氣文章
醫案分享：孩子出世腦幹死亡嚴重影響語言與認知，中醫針灸與頻率電磁療法半年後見顯著進展新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/08/2025
警方：上半年網上投資騙案增約25%，總損失金額達14.8億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處