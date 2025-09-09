新股上市 | 「超購王」大行科工首掛收升近15%，一手帳面賺740元

「超購王」內地折疊單車生產商大行科工(02543)首日掛牌，最高見69元，較招股價49.5元，上升39.39%；全日收報56.9元，升14.95%，成交5.42億元。以每手100股計，一手帳面賺740元。

韓德瑋：上市後著力「反攻」歐美等市場

大行科工董事長兼創辦人韓德瑋出席上市掛牌儀式時表示，預計港股往後將再上升一段時間，主要考慮到美國政策不斷出現改變，影響當地供應商及批發商營運，進一步拖累當地經濟潛在出現下滑，部分資金可能繼而轉移到香港股市。

韓德瑋提及，現時大行科工在歐美市場仍有出售旗下產品，但銷量仍未及中國內地市場。因此公司上市後，一定會針對歐美、東南亞、中東市場，各方面進行比較大規模的「反攻」。他又指，環球關稅政策對大行科工營運構成影響，尤其美國關稅。至於其他地區的關稅影響仍然可控，其中歐洲關稅一直保持穩定。

「頂頭槌飛」4290人申請，其中1653人獲發一手

大行科工公布，每股發售價49.5元，香港公開發售部分共有約22.39萬人申請，超額認購約7557.4倍，認購一手100股的5.03萬人中有10人獲配股份，分配比率0.02%，無申請人穩獲一手。該集團於輝立暗盤收報68.1元，升37.58%，每手帳面賺1860元，

該集團指，「頂頭槌飛」涉39.6萬股，共有4290人申請，有1653人各獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售部分維持79.2萬股，至於國際發售超額認購20.65倍。該集團招股集資約3.92億元。

大行科工單計孖展認購2621億元，大行科工已超購6688倍，成為港股IPO新一代「超購王」。

