  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

新股上市 | 「超購王」大行科工首掛收升近15%，一手帳面賺740元

09/09/2025

　　「超購王」內地折疊單車生產商大行科工(02543)首日掛牌，最高見69元，較招股價49.5元，上升39.39%；全日收報56.9元，升14.95%，成交5.42億元。以每手100股計，一手帳面賺740元。

 

新股上市 | 「超購王」大行科工首掛收升近15%，一手帳面賺740元

（林棹樑攝）

 

韓德瑋：上市後著力「反攻」歐美等市場

 

　　大行科工董事長兼創辦人韓德瑋出席上市掛牌儀式時表示，預計港股往後將再上升一段時間，主要考慮到美國政策不斷出現改變，影響當地供應商及批發商營運，進一步拖累當地經濟潛在出現下滑，部分資金可能繼而轉移到香港股市。

 

　　韓德瑋提及，現時大行科工在歐美市場仍有出售旗下產品，但銷量仍未及中國內地市場。因此公司上市後，一定會針對歐美、東南亞、中東市場，各方面進行比較大規模的「反攻」。他又指，環球關稅政策對大行科工營運構成影響，尤其美國關稅。至於其他地區的關稅影響仍然可控，其中歐洲關稅一直保持穩定。

 

「頂頭槌飛」4290人申請，其中1653人獲發一手

 

新股上市 | 「超購王」大行科工首掛收升近15%，一手帳面賺740元

大行科工董事長兼創辦人韓德瑋（林棹樑攝）

 

　　大行科工公布，每股發售價49.5元，香港公開發售部分共有約22.39萬人申請，超額認購約7557.4倍，認購一手100股的5.03萬人中有10人獲配股份，分配比率0.02%，無申請人穩獲一手。該集團於輝立暗盤收報68.1元，升37.58%，每手帳面賺1860元，

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉39.6萬股，共有4290人申請，有1653人各獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售部分維持79.2萬股，至於國際發售超額認購20.65倍。該集團招股集資約3.92億元。

 

　　大行科工單計孖展認購2621億元，大行科工已超購6688倍，成為港股IPO新一代「超購王」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

23.600

異動股

03939

萬國黃金集團

38.980

異動股

02429

友寶在線

3.090

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,579.56
    +64.61 (+0.142%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,495.21
    +0.06 (+0.001%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,789.80
    -8.90 (-0.041%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.502
變動率︰+4.338%
較港股︰-7.11%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.894
變動率︰+2.696%
較港股︰-0.01%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.042
變動率︰+2.233%
較港股︰-0.28%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升628.279
變動率︰+1.612%
較港股︰+0.20%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.365
變動率︰+8.001%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升146.815
變動率︰+3.977%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.800
變動率︰+2.941%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.450
變動率︰+2.805%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升334.212
變動率︰+4.360%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升310.780
變動率︰+2.839%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升132.050
變動率︰+2.787%
XOM
埃克森美孚
按盤價(USD)︰升112.065
變動率︰+2.016%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/09/2025 11:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/09/2025 11:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 23.600
  • 03939 萬國黃金集團
  • 38.980
  • 02429 友寶在線
  • 3.090
  • 00412 山高控股
  • 17.410
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 184.900
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.800
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.000
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.930
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 141.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.650
  • 00939 建設銀行
  • 7.750
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00001 長和
  • 51.650
報章貼士
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 39.120
  • 目標︰--
  • 02359 藥明康德
  • 114.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/09/2025 16:45  《盤後部署》恒指曾升越二萬六近四年首見，北水大行齊撐阿里仍有水位

09/09/2025 17:53  港燈(02638)：11千伏高壓電纜損壞影響淺水灣道變電站，逾200戶電力供應受影響

09/09/2025 19:11  黃志達續增持維他奶(00345)57萬股，持股升至16.03%

09/09/2025 12:50  傳阿里巴巴(09988)明發布重磅業務，疑與高德有關，或推到店團購

09/09/2025 16:08  《新股掛牌》大行科工收高15%報56.9元每手賺740元，惟較開市價低逾15%

09/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０２億元，買阿里沽小米

09/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…

09/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風雲人物 | 梅鐸繼承人爭奪戰落幕，長子拉克倫全盤接掌傳媒王國，兌維持保守派立場新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | A股「海水與火焰」，現況下PPI不可能轉正（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

財政危機 | FOCUS | 動「福利蛋糕」難如登天，法英同坐債務火山口
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

廚功及服務皆頂級的五陵會
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜Valerie Pastry 九件裝小兔禮盒升級！一次過試勻8款口味：流心奶黃/流心朱古力榛子/香芋蛋黃蓉
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

從Urban Revivo到觀夏：內地時尚生活品牌相繼攻港，會水土不服嗎？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《8號出口》：真正的地獄在於不去選擇的時候
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃寒會導致氣血虧虛？自我檢測：摸一個部位就知道！改善方法：中藥+艾灸+食療推介 新文章
人氣文章
59歲爆肌網紅攝影師竟似30歲，3招不老秘訣公開：每天跳繩15分鐘延緩衰老
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 23:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事09/09/2025
神州經脈 | 外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處