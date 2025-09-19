  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指調整料幅度有限26300現支持 銀娛轉型定位清晰料可跑贏同業

19/09/2025

　　美國聯儲局減息0.25厘符合預期，但聯儲局主席鮑威爾口風強硬，港股上日借勢急回。今早港股消化上日不利因素，同時觀望中美元首即將就TikTok一事通話，恒指上半日在26500關口好淡爭持，半日報26576，升31點或升0.1%，主板成交超過1790億元。國企指數報9489，升32點或升0.3%。科技指數報6310，升38點或升0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(官方圖片)

 

郭家耀：恒指短期內不會調整太多，26300點是支持位

 

　　恒指今日早市開26583點，受高位回吐影響，走勢反覆。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，落實減息後，美股整體表現平穩，未見太大回吐。反觀恒指近期升幅較快，隨後跟隨內地市場有所調整，但整體的估值處於合理水平，未見大幅偏離，短期內不會調整太多，整固後有望上27000點以上位置。他相信市場目前暫時是趁股價高位獲利回吐為主。

 

　　他表示恒指26300點附近被視為重要支撐位，此前港股觸及該點位之後迅速反彈，雖然今日市場事宜增持為主，但是他留意北水資金流入較為積極，亦對港股起支撐作用。目前市場正在等內地會不會進一步出台新政策，包括消費和投資的政策，還有銀行減息或降準的機會。這些都可能為大市帶來進一步的刺激。

 

攜程破頂除AI概念外，主要原因是出行需求增長

 

　　此前攜程(09961)發布AI行程助理功能，分別於網業及手機App同時推出，輸入出行日期與人數，系統結合即時數據推薦適合航班，並會自動匹配機場至酒店的最佳交通方案，整合行程規劃、彈性調整、產品預訂及訂單管理。

 

　　攜程今日早市最高價見約613元，創上市新高。郭家耀表示市場對攜程業務增長前景看好。攜程股價破頂，除了受AI概念帶動以外，更主要的原因是因為出行需求增長，為攜程業務發展帶來較大機遇。此前市場擔憂的經濟環境影響出現需求、行業競爭激烈的問題，未對其業績造成明顯衝擊，公司業績增長還是保持理想狀態。再加上AI概念才會令股價升勢更近一步。

 

港股 | 午市前瞻 |

攜程股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

博彩轉型見效，銀娛業務布局廣泛跑贏同行

 

　　此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行對濠賭股後市漸轉樂觀，中信里昂日前發表研究報告指出，投資者近期對澳門博彩業主要焦點是近期收入動能的可持續性。該行認為，基於對貨幣的最新看法，當前澳門博彩業收入增長率是可持續，但下一輪升級周期可能由提升中國消費者信心的因素推動，例如房地產價格。

 

　　報告提及，銀娛(00027)和美高梅(02282)在市場份額競爭中保持競爭力，擁有穩健的資產負債表和強勁的股息。金沙在促銷活動上正迎頭趕上，且從兩年期來看，股息正在增長。

 

　　他表示博彩股普遍完成業務轉型，重心轉向中場業務及非博彩業務為主。澳門當地酒店需求熱烈，供應緊張。他坦言某程度上反應當地旅遊需求高，而且澳門旅遊產品符合內地旅客需求，他相信業績會有進一步增長的空間，年初市場對博彩股增長持悲觀預期，目前實際情況明顯好轉市場憧憬雙十一的賭收會好過去年。

 

　　他認為銀娛在博彩股中表現突出，核心優勢在於物業布局合理且持續，同時能滿足不同類型的客戶需求，無論是客量還是博彩業務收入，都具備較強競爭力，因此可以在同行中脫穎而出。

 

港股 | 午市前瞻 |

銀娛股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

美高梅股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

821

下跌

1002

不變

367

無成交

486

恒生指數

26,545.10

最大成交額股票

02800

盈富基金

27.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 16:09  【大國博弈】中美元首今晚通電話？中國外交部：沒有可提供的信息

19/09/2025 16:14  恒指全日升不足1點收報26545，金沙中國領風騷，藥股下挫

19/09/2025 16:11  《本港樓市》中原CCL按周升0.47%，創58周新高，目標年內挑戰143.02點

19/09/2025 13:01  《異動股》鴻騰飆逾兩成，母企鴻海股價創逾一年新高，8400萬美元擴北美AI產能

19/09/2025 15:18  《異動股》紫金升逾3%，紫金黃金國際今起招股，預留保證配額予H股股東認購

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李澤銘：留意後市或出現深度調整……此類股份防守力最強！新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲40宗涉及「空頭支票」手法網購騙案！女事主透過小紅書賣家具 反被騙徒呃走逾$40萬！
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶12大優惠︱戲院半價 + 濕地公園、博物館、馬場免費，康樂設施抽籤任玩攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

味遊曼谷！米芝蓮大師掌廚高級中菜廳：梅菜豆豉焗蟹、金陵怪味烤鴨、經典佛跳牆，在東南亞吃出江南秋意
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
人氣文章

電影寓言．朱相楠

許鞍華《得閒炒飯》：以人文色彩點綴飲食男女
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫談兒童自閉與專注力不足：開學後針灸調理，助醒腦安神定志 新文章
人氣文章
中醫調理濕疹獨特新方向：結合八字與五行 對應中藥及飲食宜忌 減少濕疹發作
人氣文章
世界清潔日：清潔減廢，由「家」做起
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 19:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事19/09/2025
神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處