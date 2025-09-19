港股 | 午市前瞻 | 恒指調整料幅度有限26300現支持 銀娛轉型定位清晰料可跑贏同業

美國聯儲局減息0.25厘符合預期，但聯儲局主席鮑威爾口風強硬，港股上日借勢急回。今早港股消化上日不利因素，同時觀望中美元首即將就TikTok一事通話，恒指上半日在26500關口好淡爭持，半日報26576，升31點或升0.1%，主板成交超過1790億元。國企指數報9489，升32點或升0.3%。科技指數報6310，升38點或升0.6%。

(官方圖片)

郭家耀：恒指短期內不會調整太多，26300點是支持位

恒指今日早市開26583點，受高位回吐影響，走勢反覆。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，落實減息後，美股整體表現平穩，未見太大回吐。反觀恒指近期升幅較快，隨後跟隨內地市場有所調整，但整體的估值處於合理水平，未見大幅偏離，短期內不會調整太多，整固後有望上27000點以上位置。他相信市場目前暫時是趁股價高位獲利回吐為主。

他表示恒指26300點附近被視為重要支撐位，此前港股觸及該點位之後迅速反彈，雖然今日市場事宜增持為主，但是他留意北水資金流入較為積極，亦對港股起支撐作用。目前市場正在等內地會不會進一步出台新政策，包括消費和投資的政策，還有銀行減息或降準的機會。這些都可能為大市帶來進一步的刺激。

攜程破頂除AI概念外，主要原因是出行需求增長

此前攜程(09961)發布AI行程助理功能，分別於網業及手機App同時推出，輸入出行日期與人數，系統結合即時數據推薦適合航班，並會自動匹配機場至酒店的最佳交通方案，整合行程規劃、彈性調整、產品預訂及訂單管理。

攜程今日早市最高價見約613元，創上市新高。郭家耀表示市場對攜程業務增長前景看好。攜程股價破頂，除了受AI概念帶動以外，更主要的原因是因為出行需求增長，為攜程業務發展帶來較大機遇。此前市場擔憂的經濟環境影響出現需求、行業競爭激烈的問題，未對其業績造成明顯衝擊，公司業績增長還是保持理想狀態。再加上AI概念才會令股價升勢更近一步。

攜程股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

博彩轉型見效，銀娛業務布局廣泛跑贏同行

此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行對濠賭股後市漸轉樂觀，中信里昂日前發表研究報告指出，投資者近期對澳門博彩業主要焦點是近期收入動能的可持續性。該行認為，基於對貨幣的最新看法，當前澳門博彩業收入增長率是可持續，但下一輪升級周期可能由提升中國消費者信心的因素推動，例如房地產價格。

報告提及，銀娛(00027)和美高梅(02282)在市場份額競爭中保持競爭力，擁有穩健的資產負債表和強勁的股息。金沙在促銷活動上正迎頭趕上，且從兩年期來看，股息正在增長。

他表示博彩股普遍完成業務轉型，重心轉向中場業務及非博彩業務為主。澳門當地酒店需求熱烈，供應緊張。他坦言某程度上反應當地旅遊需求高，而且澳門旅遊產品符合內地旅客需求，他相信業績會有進一步增長的空間，年初市場對博彩股增長持悲觀預期，目前實際情況明顯好轉市場憧憬雙十一的賭收會好過去年。

他認為銀娛在博彩股中表現突出，核心優勢在於物業布局合理且持續，同時能滿足不同類型的客戶需求，無論是客量還是博彩業務收入，都具備較強競爭力，因此可以在同行中脫穎而出。

銀娛股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

美高梅股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

