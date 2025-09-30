  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

季結－長牛慢行 | 反內捲穩內需 憧憬中美元首會晤 恒指來季勢破28000關 買阿里沽比亞迪

30/09/2025

　　第三季港股市場呈現穩步上升趨勢，主要受惠於減息預期的擴散以及美國聯儲局於9月初正式宣布減息0.25厘，市場信心重拾。在經濟政策的推動下，恒指由24000點水平一度挑戰27000，但暗潮湧動，尤其在季初內地外賣大戰激烈，阿里巴巴、京東及美團等巨頭參戰，對股價帶來短期波動。不過，內地監管部門積極推行“反內捲”政策，為市場降溫，結合AI熱潮再燃，阿里巴巴與英偉達合作的自主研發AI預期推動科技股全線回升，令恒指在第三季度大幅上升。　　

 

季結－長牛慢行 | 反內捲穩內需 憧憬中美元首會晤 恒指來季勢破28000關 買阿里沽比亞迪

 

資金輪流炒作焦點主題，恒指季內累計升2783點

 

　　科技題材熱炒頻繁，包括人型機器人、晶片與自動駕駛等，但醫藥股的出海預期是其中的亮點，多隻大藥企的升勢凌厲，即使在季結前美國藥品反制措施出台，對醫藥板塊信心依然不減。

 

　　另一方面，美國聯儲局的鴿派政策是推動市場的核心因素。聯儲局的減息，配合疲弱的非農就業數據以及主席鮑威爾的鴿派言論，令市場預期利率將進一步降低，甚至預料年底前再減息兩次。另一方面，最新經濟預測展現GDP增速上修與貿易風險低估，市場對未來的經濟前景持較為樂觀的態度。

 

憧憬十五五規劃出台，料牛市未完調整有限

 

　　展望第四季，全球經濟和內地政策動向成為關鍵。隨著十月中共二十屆四中全會召開，預計將提出“十四五”規劃，重點加強科技創新與產業升級。倘若“十五五”規劃落實，零售、平台企業等需求旺盛行業有望受益，尤其汽車和電商平台等。然而，內捲現象仍難根治，根本原因在於需求不足，競爭激烈的行業如汽車和平台企業可能出現汰弱留強的格局，投資信心或有所影響。

 

　　就港股估值與資金流而言，第三季科技股估值累積一定升幅，企業業績仍是未來的核心驅動力。陳政深觀察指出，科技股未來受息口影響有限，反而環球貿易變化及中美關係成為更重要的牽動因素。恒指今日已經升至今年高點，擔心估值高昂，若在第四季出現回調，預計到25000點仍有支持，牛市格局未變，調整是市場自然的修正。值得注意，9月19日中美元首通話TikTok交易構建了重要框架，憧憬雙方下月在亞太經濟合作組織峰會上會晤，甚或示意不排除適時安排國事訪問，料仍會為市場傳遞正向訊號，屆時亦有機會推動恒指上試28000阻力關口。

 

季結－長牛慢行 | 反內捲穩內需 憧憬中美元首會晤 恒指來季勢破28000關 買阿里沽比亞迪

（Shutterstock圖片）

 

阿里夥英偉達締造贏贏組合，比亞迪繼續減價戰以本傷人

 

　　在行業展望方面，科技巨頭，第三季京東、美團和阿里巴巴展現強勁表現，特別是阿里(09988)在AI布局上的突破，預期業績將在第四季持續向好。阿里與英偉達的合作，進一步強化其AI發展，內地對此持較為寬容的態度。騰訊則在遊戲和社交方面保持穩定，但整體較有韌性。至於新能源車市場仍然激烈。內地銷情高速增長，但過度競爭與毛利壓力鋪面而來，比亞迪(01211)等龍頭調低年度銷售目標，股價偏弱。新興車企如零跑則表現相對較佳，扭虧為盈，但整體而言，新能源車行業在內捲環境下，第四季預料難以亮眼。

 

　　總結來說，第四季港股或面臨一定調整壓力，但整體牛市格局仍未改變。科技創新與產業升級將是推動市場的主要動能，投資者應關注基本面和政策動向，審慎布局，以迎接未來的可能機遇與挑戰。

 

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉、羅嘉儀

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

99.550

異動股

01943

金石控股集團

0.990

異動股

03638

亨利加集團

13.780

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 99.550
  • 01943 金石控股集團
  • 0.990
  • 03638 亨利加集團
  • 13.780
  • 00700 騰訊控股
  • 663.000
  • 01860 匯量科技
  • 20.980
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.410
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 18.450
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 80.000
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.520
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 177.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 84.600
  • 00002 中電控股
  • 64.450
  • 00017 新世界發展
  • 7.820
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.890
報章貼士
  • 01979 天寶集團
  • 2.140
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 26.420
  • 目標︰$27.00
  • 02050 三花智控
  • 43.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好

30/09/2025 17:52  聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

30/09/2025 11:18  阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025 16:08  《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

30/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金

30/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標近七成

30/09/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI勝預期，滬指連升五個月，中央設補助拓消費新業態新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪｜確認大幅下調今年銷售目標，仍獲高盛力撐股價倒升可再吼？抑或寧吼其他車股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

KOL的價值
人氣文章

影視娛樂

藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

梁君彥突宣布棄選，「大主席」之位雙陳爭霸？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
人氣文章

Beauty

開箱NARS人氣「大白餅」系列！全新限量版粉彩色粉餅+皇牌蜜粉，毛孔粗大的定妝救星？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議新文章
人氣文章
地獄廚神Gordon Ramsay患皮膚癌，發現1部位異常，呼籲做好防曬保護
人氣文章
打風暴雨後易感染類鼻疽，致命率達5成！10大病徵+7招預防方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 20:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/09/2025
英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處