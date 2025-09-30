季結－長牛慢行 | 反內捲穩內需 憧憬中美元首會晤 恒指來季勢破28000關 買阿里沽比亞迪

第三季港股市場呈現穩步上升趨勢，主要受惠於減息預期的擴散以及美國聯儲局於9月初正式宣布減息0.25厘，市場信心重拾。在經濟政策的推動下，恒指由24000點水平一度挑戰27000，但暗潮湧動，尤其在季初內地外賣大戰激烈，阿里巴巴、京東及美團等巨頭參戰，對股價帶來短期波動。不過，內地監管部門積極推行“反內捲”政策，為市場降溫，結合AI熱潮再燃，阿里巴巴與英偉達合作的自主研發AI預期推動科技股全線回升，令恒指在第三季度大幅上升。

資金輪流炒作焦點主題，恒指季內累計升2783點

科技題材熱炒頻繁，包括人型機器人、晶片與自動駕駛等，但醫藥股的出海預期是其中的亮點，多隻大藥企的升勢凌厲，即使在季結前美國藥品反制措施出台，對醫藥板塊信心依然不減。

另一方面，美國聯儲局的鴿派政策是推動市場的核心因素。聯儲局的減息，配合疲弱的非農就業數據以及主席鮑威爾的鴿派言論，令市場預期利率將進一步降低，甚至預料年底前再減息兩次。另一方面，最新經濟預測展現GDP增速上修與貿易風險低估，市場對未來的經濟前景持較為樂觀的態度。

憧憬十五五規劃出台，料牛市未完調整有限

展望第四季，全球經濟和內地政策動向成為關鍵。隨著十月中共二十屆四中全會召開，預計將提出“十四五”規劃，重點加強科技創新與產業升級。倘若“十五五”規劃落實，零售、平台企業等需求旺盛行業有望受益，尤其汽車和電商平台等。然而，內捲現象仍難根治，根本原因在於需求不足，競爭激烈的行業如汽車和平台企業可能出現汰弱留強的格局，投資信心或有所影響。

就港股估值與資金流而言，第三季科技股估值累積一定升幅，企業業績仍是未來的核心驅動力。陳政深觀察指出，科技股未來受息口影響有限，反而環球貿易變化及中美關係成為更重要的牽動因素。恒指今日已經升至今年高點，擔心估值高昂，若在第四季出現回調，預計到25000點仍有支持，牛市格局未變，調整是市場自然的修正。值得注意，9月19日中美元首通話TikTok交易構建了重要框架，憧憬雙方下月在亞太經濟合作組織峰會上會晤，甚或示意不排除適時安排國事訪問，料仍會為市場傳遞正向訊號，屆時亦有機會推動恒指上試28000阻力關口。

阿里夥英偉達締造贏贏組合，比亞迪繼續減價戰以本傷人

在行業展望方面，科技巨頭，第三季京東、美團和阿里巴巴展現強勁表現，特別是阿里(09988)在AI布局上的突破，預期業績將在第四季持續向好。阿里與英偉達的合作，進一步強化其AI發展，內地對此持較為寬容的態度。騰訊則在遊戲和社交方面保持穩定，但整體較有韌性。至於新能源車市場仍然激烈。內地銷情高速增長，但過度競爭與毛利壓力鋪面而來，比亞迪(01211)等龍頭調低年度銷售目標，股價偏弱。新興車企如零跑則表現相對較佳，扭虧為盈，但整體而言，新能源車行業在內捲環境下，第四季預料難以亮眼。

總結來說，第四季港股或面臨一定調整壓力，但整體牛市格局仍未改變。科技創新與產業升級將是推動市場的主要動能，投資者應關注基本面和政策動向，審慎布局，以迎接未來的可能機遇與挑戰。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉、羅嘉儀

