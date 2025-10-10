  • 會員
開市Go | 聯儲局減息分歧加劇，OFAC新制裁名單涉中港實體，中國加強稀土出口管制

10/10/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（9日）市況反覆，標普500指數與納斯達克指數早段雙雙創下盤中新高後，投資者在高位獲利回吐，拖累大市轉跌收市。道指收市跌243.36點，或0.52%，報46358.42點；標普500指數跌18.61點，或0.28%，報6735.11點；納指跌18.75點，或0.08%，報23024.63點。中國金龍指數跌177點。日經期貨截至上午7時52分升90點。

 

2、美國聯儲局內部對未來減息路徑的分歧日益加劇。聯儲局理事巴爾發表講話，呼籲在進一步放寬貨幣政策時應採取謹慎態度，他重點強調通脹所帶來的持續風險，儘管同時承認勞動市場存在潛在的脆弱性。

 

3、鑑於美國勞動力市場近期顯露疲態，紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表態支持在2025年內進一步減息。他強調，正密切關注經濟數據的走向，以判斷經濟是否如預期般運行。

 

4、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)周四宣布，制裁50多為伊朗原油和液化石油氣銷售及運輸提供便利的個人、實體與船隻。其中涉及中國內地和香港的名單。

 

5、美國總統特朗普表示，他希望在即將與中國國家主席習近平的會晤中，討論大豆問題，並警告如果美中貿易關係未能改善，美國可能會暫停從中國進口商品。

 

6、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布，針對特斯拉(US.TSLA)的全自動駕駛(FSD)系統，正式啟動新一輪安全調查。

 

7、據路透引述知情人士消息報道，美國政府已批准向阿聯酋出口價值數十億美元的英偉達(US.NVDA)晶片。

 

8、歐洲央行發布的9月貨幣政策會議紀要顯示，決策官員認為當前無需立即調整政策利率，並對未來利率路徑保持不作承諾的態度。儘管通脹前景普遍被視為良好，但由於經濟環境依然充滿高度不確定性，多數官員傾向採取謹慎的觀望策略。

 

9、商務部與海關總署聯合公布，對用於稀土生產加工的離心萃取設備等相關設備及原輔料物項實施出口管制，該公告將於2025年11月8日起正式實施。

 

10、迪拜金管局與香港金管局宣布，將於11月26日在阿拉伯聯合酋長國迪拜合辦第二屆聯合氣候金融會議。

 

