美股收盤 | 特朗普威脅對中國大徵關稅引發市場恐慌，納指狂瀉820點

美股周五（10日）遭市場大幅拋售，三大指數全線收跌。美國總統特朗普再度作出關稅威脅，稱或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第十天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。

美國總統特朗普在其社交平台發文，指摘中國近期對稀土礦物實施出口管制的行為，並威脅將大幅提高關稅作為反制。他更表示，目前看來沒有理由與中國國家主席習近平在亞太經合組織(APEC)峰會期間會面，此番言論令市場擔心兩國元首會晤將被取消，貿易關係惡化。

高通(US.QCOM)面臨中國市場監管總局的反壟斷調查，日內下跌7.3%。​Applied Digital(US.APLD)第一季營收按年大升84%，遠超市場預期，股價逆市大漲16%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)大跌5.1%，英偉達(US.NVDA)跌4.9%，Meta(US.META)跌3.9%，蘋果(US.AAPL)跌3.5%，微軟(US.MSFT)跌2.2%，谷歌(US.GOOGL)跌2.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌5%。

道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。

道指及標指收市分別瀉1.9%及2.7% (AP)

美股業績季將於下周正式揭幕，花旗集團(US.C)、摩根大通(US.JPM)等多家大型銀行的業績將成為市場焦點，投資者期望能從中窺探企業在當前宏觀經濟環境下的盈利能力。

紐約期油重挫，見5月後最低水平

現貨黃金及紐約期金出現顯著回調。現貨黃金一度失守4000美元關口，最低觸及約3974美元水平，日內報4014美元，上升0.9%。紐約期金亦一度跟隨跌勢，低見3961美元，日內報4032美元，上升1.5%。

美匯指數於99水平整固，日內報98.94，下跌0.4%。歐元兌美元匯價一度跌至1.1553的兩個月低位，日內報1.1614，微升0.4%。美元兌日圓一度升至153.27，創下近8個月新高，其後反覆回落，日內報151.59，下跌0.9%。

國際原油價格遭遇重挫，紐約期油價格下跌超過4%，跌穿每桶60美元的心理關口，報約58.41美元，是自今年5月以來的最低水平。布蘭特期油同樣承壓，下跌超過3%，至每桶63美元以下，報約62.71美元。

撰文：經濟通國金組

