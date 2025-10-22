  • 會員
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

開市Go | 特習會晤傳添變數，投資者獲利金價急挫，老鋪黃金配股集資增加存貨儲備

22/10/2025

要聞盤點

 

1、受可口可樂(US.KO)及3M(US.MMM)等企業強勁業績帶動，道指於周二（21日）再度創下收市新高。然而市場整體表現分歧，部分科技股走弱拖累納指輕微收跌，而標指數則幾乎持平收市。投資者正消化本周公布的企業季績，並持續關注美國政府停擺問題的後續發展。道指收市升218.16點，或0.47%，報46924.74點；標普500指數升0.22點，報6735.35點；納指跌36.88點，或0.16%，報22953.67點。中國金龍指數跌81點。日經期貨截至上午7時52分跌85點。

 

2、根據彭博消息，特朗普看好月末與習近平會晤成果，但他周二對共和黨議員表示，這場備受期待的會談有可能因為某種原因不會發生。

 

3、市場普遍預期，美國聯儲局將於下周及12月的議息會議上，再度減息以支撐轉弱的勞動力市場。然而，由於美國政府停擺導致關鍵經濟數據發布中斷，令聯儲局陷入史無前例的數據真空，為是次決策增添變數。

 

4、美國證券交易委員會(SEC)的企業申報資料庫於當地時間周一（20日）出現間歇性故障，導致投資者及公眾無法獲取關鍵的企業財務資訊。

 

5、美國聯邦政府局部停擺進入第21天，已追平美國歷史上第二長的政府關門紀錄。因國會兩黨在預算案上陷入僵局，導致新財政年度的資金未能獲批，政府於10月1日凌晨起局部停運。

 

6、白宮高級官員表示，國務卿魯比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫的通話富有成效，無需再舉行會談，目前亦無安排特普會計劃。據悉俄方已私下拒絕特朗普提出「以當前戰線為基礎凍結戰事」的提議，特朗普則表示不想與普京進行無意義的會晤。

 

7、在特斯拉公布季度財報前夕，由工會及企業監督組織組成的聯盟發起「奪回特斯拉」行動，呼籲股東否決CEO馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，批評該方案將強化其對公司控制權，且未要求其專注特斯拉業務。聯盟指馬斯克政治活動已損害品牌並分散其經營注意力，要求公共資金管理者拒絕此提案。

 

8、可口可樂HB宣布，已達成一項最終協議，將以26億美元的總代價收購非洲最大的可口可樂瓶裝商--可口可樂非洲飲料公司(CCBA)的75%控股權，此舉將締造按銷量計算全球第二大的可口可樂裝瓶合作夥伴。

 

9、據《科技日報》報導，河南中科清能研發的3kW@4.5K氦製冷機於10月15日在合肥一次啟機成功，截至20日已穩定運行超過120小時，實際製冷量達設計指標。此設備為中國核聚變領域已投產的最大功率氦製冷機，將為國家重大科技基礎設施「CRAFT」提供關鍵支援。

 

10、香港證監會宣布，因瑞銀(US.UBS)內部監控系統存在嚴重缺失，對其作出譴責並處以800萬港元罰款。事件主要由於該行在超過12年的時間中，未能準確區分專業投資者身份，導致部分客戶被錯誤分類。

 

開市Go | 特習會晤傳添變數，投資者獲利金價急挫，老鋪黃金配股集資增加存貨儲備

 

開市Go | 特習會晤傳添變數，投資者獲利金價急挫，老鋪黃金配股集資增加存貨儲備

 

開市Go | 特習會晤傳添變數，投資者獲利金價急挫，老鋪黃金配股集資增加存貨儲備

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

