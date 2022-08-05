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憂經濟衰退油價創半年低　三桶油續挫邊隻最值博？

05/08/2022

　　國際油價跌跌不休，早前已回落至俄烏戰事引發供應憂慮前的底部支持93美元水平，昨日(4日)再因憂慮歐美經濟衰退及中國增長放緩令需求下降，隔晚油價跌穿90美元關口。紐約期油跌2.3%收報每桶88.54美元，創2月10日以來新低；布蘭特期油跌2.8%收報每桶94.12美元，創2月18日以來新低。三桶油今日(5日)隨油價再下挫，其中已連跌多日的中石油(00857)及中海油(00883)再跌逾2%，但有分析指歐洲秋冬兩季原油需求大，油價難大跌跌了那麼多的油股已到低撈時？

 

(資料圖片)

 

憂歐美經濟衰退中國增長放緩需求降　美原油庫存意外增加

 

　　美國高通膨下猛加息，連續兩季GDP出現萎縮，陷入技術性經濟衰退，中國則受累疫情反覆影響經濟增長，另英倫銀行昨(4日)除大幅加息半厘外，亦預計在通脹重壓下，英國將在今年第四季步入衰退，並持續到明年，環球市場憂慮原油需求全面下降，本周初中國、歐元區和美國製造業PMI指數疲軟已引發油價大跌。

 

　　另外，美國原油庫存上周意外增加450萬桶，與市場預期的下降170萬桶大相徑庭，庫存增加證實近幾個月來對原油需求減少的擔憂。而美國上周初申請失業金人數增加，凸顯勞動力市場有所回軟，市場關注今晚美國非農就業數據出爐，若數據進一步證明勞動力市場疲軟，油價或進一步受壓。

 

伊朗擬重返國際原油市場　OPEC+僅同意日增產10萬桶

 

　　此外，伊朗石油部長奧吉昨表示，伊朗準備盡快返回國際原油市場。熟悉海灣地區主要石油出口國想法的消息人士稱，如果今年冬季世界面臨嚴重供應危機，石油輸出國組織(OPEC)重量級成員沙地阿拉伯和阿聯酋準備好大幅增加石油產量。


　　不過，此前美國曾要求石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)增產，但OPEC+本周三(3日)僅同意將日產量增加10萬桶，增產幅度僅佔全球需求約0.1%，是該組織有史以來最低，市場普遍認為這對價格影響不大。

 

美銀：若非經濟衰退加劇或俄烏停火　油價明年維持100美元以上


　　美銀早前預估，油價將在明年維持在100美元以上，除非經濟衰退加劇或俄烏戰爭停火。從歷史來看，全球經濟衰退期間(1975年、1982年、1991年、2008年)，全球石油需求平均下跌64萬桶/日，而如果西方解除對俄羅斯石油制裁，可能會向市場釋放多達1億桶石油。

 

　　另有分析師指，經濟放緩可能會抑制油價飆升，但供應緊張仍將超越需求減少擔憂，針對將近30位經濟學家和分析師的調查顯示，市場預估2022年布蘭特原油價格平均為每桶106.82美元。

 

花旗：明年油價恐跌至75美元　渣打：回落至90至100美元區間


　　花旗則預估布蘭特期油2022年均價為99美元/桶，2023年則會跌至75美元/桶。渣打銀行大宗商品分析部門則指，油價自高點下滑，但與其他大宗商品相比，特別是基本金屬和鐵礦石，油價的下跌實際上相對溫和，預期將從2022年140美元/桶高價，一年內回落到90至100美元區間。

 

溫鋼城：歐洲秋冬需求大油價難大跌　中海油9.5元可吸持有至年尾


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，油價回落至88美元令人有些擔心，油組剛開完會略增產，加上正值夏天不用取暖燃油。然而，到秋冬兩季整個歐洲仍會不夠氣油用，要油價大幅滑落不容易；而買油儲油亦需建儲存庫，至少要1至3年才建好。在供應不足下料油價秋冬有較大升幅，故現時部署油股，可望在10月後收成。

 

　　溫鋼城又指，俄羅斯及沙特為全球第二及第三大產油國，近期關係特別好；兩國與美國關係很差，或於年尾美國國會中期選舉時將油價推高，以打擊民主黨。他建議買入中海油，可分注買，9.5元先買一注，9.3元買第二注，而之前最低見9.1元，可以9元止蝕，持有至年尾。

 

　　中海油半日跌2.18%收報9.42元，連跌4日，累計跌幅6.18%，成交7.32億元；中石油則跌2.56%報3.42元，連跌7日，累計跌幅7.32%，成交2.18億元。另中石化(00386)跌0.56%報3.57元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 


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