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【銀色債券】銀債認購人數新高凍資逾626億　料抽15手或以下獲全數派發

02/09/2022

　　第七批、保底息達4厘的銀色債券已於周五（2日）2時截止認購。政府發言人表示，從配售機構收集到的初步資料顯示，新一批銀色債券初步認購金額約626.4億元，是350億元目標發行額的約1.8倍。認購人數約29萬人，比去年高13%。由於銀債認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限450億元。政府計劃下周五（9日）公布銀債配發結果，9月14日發行。

 

（Ashley攝）


中銀認購人數升近兩成 料16手或以下獲全數派發


　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經該行認購銀債的人數創該行新高，較去年上升接近兩成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年上升七成。


　　他指出，預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀債可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀債收息。


匯豐認購反應非常熱烈 申請宗數創歷年新高

 

（資料圖片）


　　匯豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，新一批銀債的認購反應非常熱烈，反映客戶在市況波動的情況下，傾向選擇低風險及有穩定回報的投資。


　　他表示，經該行認講的申請宗數在新客戶帶動下創歷年新高，超過40%的客戶未有於2021年認購銀債，並有超過10%的客戶是申請銀債前，才於8月新開立投資戶口。另外，不少客戶都經由數碼渠道進行認購，其中經匯豐流動理財遞交申請的比例高於去年。


工銀亞洲：平均認購額20萬 最高認購金額400萬


　　工銀亞洲表示，銀債認購反應十分熱烈，總認購人數與第六批相若，最高認購金額約為400萬元，每名投資者的平均認購金額為20萬元，透過電子渠道認購的客戶較往年上升一成。


　　工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今批銀債的認購反應如預期般熱烈，主要是由於今次銀色債券的保證息率由去年的3.5%上調至4%，加上發行規模可視乎市況調高至450億，相信在現時波動的市況下，銀色債券對銀髮投資者而言是相對穩健的投資選擇。


耀才認購金額近4億 料抽15手以下將全中

　　耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，是次合共收到接近2150人申請，認購金額近4億元，認購最多的客人200萬元。是次反應非常熱烈，無論認購人數及金額，亦創出新高。他又指，政府今次特意調低門檻，將申請年齡降至60歲，從而令更多人可以參與，帶動是次銷情火熱。預計抽15手以下將會全中。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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