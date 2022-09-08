《港銀邊隻好》東亞派特息逆市造好 中銀香港業務穩健派息穩定更值博

東亞銀行(00023)昨日(7日)收市後公布，董事會批准完成出售藍十字及Blue Care股權後宣派特別息每股0.48元，若以昨日收市價計算，計及特別股息，現價股息率達10.2厘，今日(8日)股價最多逆市升近4%，惟其後升幅收窄，收市升逾1%。值得留意，東亞受累內房債務問題，中期純利倒退兼減派中期息，資產質素恐惡化，另一港銀中銀香港(02388)將於下周四(15日)除淨，中期純利有高個位數增長，預期息率達5厘，且內地業務風險低，資産質量穩定，較獲大行看好，看來更值博。

(資料圖片)

東亞宣派特別息每股0.48元 摩通料短期可撐股價惟難持續

東亞銀行早前向友邦(01299)出售藍十字及Blue Care股權，合共作價2.97億美元。東亞銀行昨公布，完成有關出售事項後，董事會批准宣派特別股息每股該行普通股0.48元。此特別股息將約於10月13日(星期四)以現金派發予於10月7日(星期五)辦公時間結束時在該行股東名冊上已登記的股東。

摩通發表研究報告指，雖然派特息已於上半年業績簡報和早前公布中提及，市場不應為此感到意外，但按昨日收市價計算，股息收益率達5%，料短期可支持股價表現，但股價上漲不太可能持續很長時間，因其在內地商業房地產領域擁有較高敞口，在未來6至12個月導致較高的資產質素風險及盈利不確定性，故維持「中性」評級，予目標價11.5元。

東亞中期純利跌44%中期派息減54% 匯證指受內房敞口影響減值損失增

東亞銀行上月公布中期業績，純利按年跌43.9%至14.99億元，派中期息0.16元，按年跌54.3%。其中東亞中國錄得淨利潤大幅下跌至200萬元，去年同期錄得淨溢利2.79億元。內地新增不良貸款上升至15.61億元，較去年同期上升59.6%，主要由於若干房地產客戶被降級所致。另東亞擬進行場內股份回購，金額不超過5億元。

匯證發表報告指，東亞銀行中期業績受到內房敞口影響，減值損失增加，今年上半年每股盈利按年下降50%至0.39元，展望未來，公司的資產質量和費用的改善空間不大，淨息差擴張可以提供一些緩解，持續的資產質量惡化仍然是主要風險，因為東亞銀行在內房方面仍有12%的貸款和債務投資，抵押品價值可能會隨著更多開發商在中期業績中把其資產進行減值而下降，目標價由12.4元下調至10元，維持「持有」評級。

中銀香港中期純利升7%派息持平 高盛：資産質量穩定目標升至42.3元

中銀香港則於早前公布中期純利134.72億元，按年升7.12%，中期息0.447元，按年持平；經調整後淨息差為1.13%，按年上升3個基點。高盛指，中銀香港第二季營業利潤為82.66億元增長19%，勝預期，另鑑於港元兌美元匯率繼續上升，成本控制良好和穩定的資産質量，淨息差改善還有進一步提升空間，維持「買入」評級，目標價由41.8元升至42.3元。

摩根士丹利則指，中銀香港上半年稅後淨利潤按年升7%至142億元，高於該行預期，主要由於其他收入正在改善，而在強勁的貸款增長和淨息差擴張的幫助下，淨息差大致符合預期，惟上半年的減值準備撥備為17億元，高於預期，而隨著財管業務走軟，手續費表現令人失望，予目標價30元，維持「大市同步」評級。

中金：中銀香港資產質素穩健 東亞恒生內房風險暴露較大

另外，中金近日發表報告指，香港銀行今年上半年營收按年增長0.5%，純利按年增長4.5%，符合該行預期，其中中銀香港、匯控(00005)、渣打(02888)純利按年錄高單位數正增長，主要得益於息差擴闊及非利息收入表現良好，恒生(00011)和東亞則按年減少46.3%和43.9%，主要來自內房風險暴露導致信用成本大幅上升。而由於中銀香港78%敞口為國企客戶，資產質素穩健，而東亞及恒生內房敞口不良率顯著走高，該行預計今年下半年內房敞口仍存在較大不確定性，風險暴露較大的銀行或將持續面臨撥備計提壓力。



中金又指，展望下半年，預計港銀息差跟隨利率上行而改善，而內房敞口與海外衰退預期下信用成本或仍存在不確定性，因此該行建議揚長避短，選擇息差彈性大、資產質素穩健的標的，首推中銀香港，予「跑贏行業」評級，目標價38.5元，匯控、渣打、恒生及東亞均予「中性」評級，其中東亞目標價12元。

東亞收市升1.34%報9.8元，最多升3.83%至10.04元，中銀香港則跌0.94%報26.3元，恒生跌0.58%報119.9元，匯控跌0.42%報47.6元，渣打跌0.94%報52.8元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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