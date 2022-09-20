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英美即將猛加息港銀或加P　匯控渣打有機先行炒上？

20/09/2022

　　美國聯儲局今日(20日)起一連兩日議息，本周四(22日)凌晨公布結果，預計至少加息0.75厘，甚至有機會加1厘，英倫銀行亦將於同日公布最新利率決策，料將再次加息0.5厘。另儲局大幅加息後，香港銀行最優惠利率(P)預期將跟隨上調，銀行股在議息結果公布前有機會先行炒上，匯控(00005)及渣打(02888)今日(20日)都升逾1%。

 

(Shutterstock)

 

美加息0.75厘機率達80%加1厘20%　英料加息0.5厘


　　美國通脹依然高企，早前公布的美國8月份通脹按年由8.5%放緩至8.3%，不過核心通脹由5.9%升至6.3%，反映美國人工上升，以及不計油價與食品後，其他物價及服務價格上升問題仍嚴重。根據芝商所FedWatch數據顯示，市場預計本周聯儲局議息後加息至少0.75厘機率達80%，更有20%預計將會加息1厘。而巴克萊、高盛及摩通均料儲局加息0.75厘，其中高盛還預測將在11月和12月各加息50個基點，然後在2023年加息25個基點。


　　英倫銀行、瑞士、挪威等亦於同日公布議息結果。市場人士普遍預計英倫銀行將再次加息0.5厘，雖然英國通脹壓力大，達9.9%，但經濟增長前景欠佳，影響央行加息力度，但也有人認為可能更大幅度加息。瑞士信貸外匯策略主管賈利努斯稱，若英倫銀行繼續謹慎地加息50個基點，英鎊兌美元可能短期內跌至1.10。

經絡：一個月拆息升穿H按封頂息率　料美議息後港銀加P


　　港元一個月同業拆息(HIBOR)今日升至2.55厘，超過近年一般銀行H按計劃的封頂息率2.5厘，同時已連升8個工作天，創自2019年12月31日後新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，銀行資金壓力增加，料本周美聯儲議息後，港銀將啟動加P，預計幅度約為0.25厘。


　　曹德明又指，市場普遍估計美聯儲本周再加息至少0.75厘，港美息口差距進一步擴寬，而至今美聯儲加息4次已達2.25厘，即等同上一次美整個加息周期的加息幅度，現時香港一個月HIBOR更已升穿H按封頂位，相信無論香港及美國的加息幅度及規模將比上一次更快更急。

 

摩通：英美利率上升支持中期收入增長　予匯控目標價70元

 

　　摩通上周發表研究報告稱，儘管市場對匯控資金狀況及關於潛在的結構性變化存在一些擔憂，但其基本面依然穩固，同時看到英國、美國利率上升前景支持中期收入增長，這符合經濟學家觀點，值得注意的是第二季亞洲業務按季改善，主要受疫後復甦影響，維持匯控「增持」評級，目標價70元，另維持渣打(02888)「增持」評級，目標價80元。

 

　　瑞信則指，匯控財務總監邵偉信出席論壇活動時重申中期業績上公布的增長指引，預期下半年信貸損失提撥將趨向正常化，全年料接近30個基點，同時估計第三季淨利差將有改善。管理層對淨利息收入目標達370億美元仍感樂觀，同時預計上半年資本率將恢復至14%至14.5%的目標，並產生健康的盈餘資本，意味明年股息將恢復至疫情前水平。另雖然今年市場存在不利因素，下半年財富管理收入可能仍然低迷，但仍看好亞洲區業務增長潛力。管理層目標明年起有形股本回報率(ROTE)有望持續改善。

 

林家亨：匯控渣打利息收入應有不錯增長　可買入中線持有

 

　　國農證券董事總經理林家亨指，美國昨天(19日)長、中、短債息繼續攀升，兩年期債息升至3.949厘，逼近4厘水平，是2007年11月以來最高。現時的聯邦基金目標利率是2.5厘，預計本周美國聯儲局加息0.75厘，便達到了3.25厘，與現時的兩年期債息比較，尚有0.7厘的距離，所以下一次11月3日的聯儲局議息會議應該還會加息0.5厘。近3個月來香港各銀行逐漸已將HIBOR加息，未來再加優惠利率已經是不能避免的事情，利率息差擴闊會令銀行的利息收入增加，第四季利息收入應有不錯增長，現階段可重新買入匯控及渣打，作為中線持有。

黃瑋傑：美孳息曲線倒掛預示經濟衰退　不利銀行股

 

　　不過，輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，本來加息可以令銀行息差擴闊，但美國孳息曲線倒掛，兩年期國債息率升至差不多4厘，比10年期高50個基點，對銀行股不利。孳息曲線倒掛亦預示經濟會出現衰退，衰退環境下預期貸款需求會減弱，資產質素可能會轉差，壞帳會增加，不良貸款率會上升，這些全都是現時投資銀行股需考慮因素。

 

　　匯控今日升1.36%收報48.35元，成交5.35億元，渣打則升1.39%報54.9元，中銀香港(02388)亦升1.72%報26.65元，恒生(00011)升1.65%報123.5元，東亞(00023)跌0.5%報9.99元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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