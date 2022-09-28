【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料11月繼續強硬加息

隔晚美股走勢平穩，三大指數升跌不一，而加密貨幣成交明顯略為增加，不過表現則先升後回，隨著整個看跌的9月即將結束，市場對於10月走勢較為樂觀。



不過，美國通脹問題仍未見有效解決，而美國債券市場也出現壓力跡象，Bianco Research的Jim Bianco表示，美國債券市場目前處於非常黑暗、糟糕的境地，非流動性固定收益市場可能對其他市場、股票和加密貨幣產生負面影響，市場預計11月聯儲局將繼續強硬加息，保守估計維持加息四分三厘。



另外，加密貨幣交易所FTX的美國總裁Brett Harrison於本周二（27日)宣布辭職，Harrison在推特上表示，他將在該公司擔任顧問，併計劃繼續留在該行業。在FTX的網站上，Harrison排在該公司創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried之後，他的頭銜是FTX美國衍生品部門的首席執行官。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19125.54元(美元．下同)，升0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1332.27元，升0.32%；艾達幣報0.4408元，跌0.14%；瑞波幣報0.4452元，跌0.14%。



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