《午市前瞻》專家指大市非真正技術反彈 萬物雲恐母債子還不宜買

恒生指數半日收報17466，升216點或1.25%，主板成交413.87億元。恒生中國企業指數報6027，升68點或1.15%。恒生科技指數報3548，升22點或0.63%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報276.6元，升2.6元或0.95%，成交26.77億元;阿里巴巴-SW收報78元，升3.3元或4.42%，成交20.55億元;美團收報173.5元，升4.7元或2.78%，成交10.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(萬物雲網頁截圖)

張智威:恒指並非真正反彈



恒指經過上日急跌後，今日上午稍為反彈。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，投資者對反彈不要太認真，原因是今日期指結算，恒指被挾倉後稍稍回升，開巿時升300點，其後升幅收窄至200點，且成交量偏低，因此估計是期結日的影響，並非真正技術性反彈。



他續指，外圍經濟的基本面未變，聯儲局加息和俄烏戰爭等因素仍然影響投資意慾意，不利環球股巿。雖然英倫銀行宣布購買國債，但他認為只利好個別港股，例如匯控(00005)及長和系，勉強讓恒指微升。對於恒指長遠走勢，他仍然覺得外圍經濟動盪，恒指反覆尋底，年底最低見16100。

兩新股跌穿招股價 零跑汽車翻車



今日兩新股上巿皆跌穿招股價。零跑汽車(09863)主攻中高端新能源汽車巿場，車價約15至30萬人民幣，2021年交付約4萬3千輛電動車，較2020年增長四倍。張智威表示受巿況影響，投資意慾下降，不建議沾手新股。在新能源汽車「蔚小理」中，他最睇好理想(02015)，因為該公司最快轉虧為盈，毛利率上升，近日將有新車L9推出，可帶動股價，建議現價買入，上望100元，止蝕位88.75元。

另一隻萬物雲(02602)是萬科集團分拆的物業管理服務公司，張智威認為受累於內房債務危機，與之相關的公司亦會受到影響，憂慮子公司或會承擔母公司的債務，出現「母債子還」情況，故此不建議吸納相關股份。

萬物雲今日上市低開，最低曾見45.45元。(經濟通HV2報價系統截圖)



零跑汽車上市首日即急插，最多累跌近三成三。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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