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《午市前瞻》專家指大市反彈有支持 零售未轉好勿盲目跟炒

04/11/2022

　　恒生指數半日收報16213，升874點或5.7%，主板成交887.2億元。恒生中國企業指數報5511，升340點或6.59%。恒生科技指數報3269，升233點或7.71%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報242元，升20.6元或9.3%，成交82.6億元;美團收報153.7元，升12.2元或8.62%，成交43.88億元;阿里巴巴-SW收報70.6元，升7.6元或12.06%，成交37.76億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(海底撈網頁截圖)

 

張智威：初步上望17000


　　恒指調整一日後今日繼續大反彈，憧憬內地放寬防疫帶動零售消費類股份繼續回升，ATM愈升愈有，帶動恒指上午反彈近900點。過去一直看淡股市的信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今次終於能轉為看好港股，過去多次反彈都未能令他相信，但今趟反彈於技術面上有支持，因為終於成功突破下降通道，而且已連續10個交易日的總成交量高於過往平均水平，勢頭強勁，反彈有望。


　　但他亦補充，因為外圍消息仍未算利好，故現時初步以上方另一橫行區底部17000點作為阻力水平。


冬季臨近可部署兗礦


　　復甦概念股為港股升市火車頭，跌殘餐飲股受惠跟隨向上，半日海底撈(06862)升近一成，九毛九(09922)大升逾13%，呷哺呷哺(00520)更勁飆18%。但張智威提到，明白現時氣氛良好資金追捧零售股，但客觀而言現時「0+0」仍未出台，零售數據未見轉好，市道亦未見大幅改善，認為餐飲及零售股只是跟隨市況借勢炒起，基本面未見十分有支持，故建議入手前應考慮清楚。


　　張智威補充指，除零售股外，冬季臨近亦可考慮季節性因素股份，如兗礦(01171)可受惠冬季煤需求而炒上，現價可以部署，中線目標上望28元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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