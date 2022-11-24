憂騰訊大股東沽貨美團連日走弱 憧憬業績改善可博反彈？

騰訊(00700)上周公布業績同時，宣布實物分派美團(03690)股份作特別中期股息，變相大手減持美團，令美團股價連日下挫。騰訊南非大股東Naspers昨日(23日)公布業績時也表明，收到騰訊派發的美團股份後會考慮出售。縱使美團仍獲多間大行力挺，指其基本面強勁毋須擔憂，但今日(24日)曾再跌逾2%，惟可能憧憬明日(25日)公布的業績有改善，美團終微升收市，避免四連跌。績前可否買入博反彈呢？

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Naspers將美團股份視為持有作出售資產 料值逾370億元

Naspers昨日公布第三季業績時表示，集團中期利潤下降38%至14億美元，反映騰訊貢獻減少。集團在收到美團股份後將視之為「持有作出售(held for sale)」資產。據《路透》估算，明年3月派息完成後，Naspers分派所得股份將佔美團已發行股份約4.3%。若以Naspers最新9月初披露持有26.93億股或27.99%騰訊股份計，Naspers料可收到約2.693億股美團。以美團今日收市價約139元計，股份價值逾370億元。

大摩：消除不明朗因素 基本面強勁毋須擔憂

雖然美團股份雖遭騰訊當作特別息分派，但仍獲多間大行力挺，其中大摩指，分派消息或會利淡美團短期的市場情緒，但預期此事落實後，可消除市場所擔心的不明朗因素，而從騰訊過往分派京東的經驗，市場反應或會好於預期。騰訊去年底宣布分派京東後，京東股價隨即受壓，但其後則跑贏指數，而美團基本面強勁，並不令人感到擔憂，隨著內地調整防疫措施，將可支持公司明年增長加速。此外，持有騰訊和美團的機構投資者當中，有很大部分重疊，騰訊管理層表示，希望相關機構投資者仍能長期持有美團股份。大摩維持美團「增持」評級，目標價180元。

高盛則指，今次騰訊退出投資，不會對美團業務基本面帶來改變，但今次騰訊實物分派美團相當於股息率近6厘，高於派送京東的3厘，而騰訊南非大股東會取得美團4%實際權益，估計美團股價短期持續受壓。另花旗表示，相信接近派送日時美團會有沽壓，不過仍相信騰訊派息並不反映其憂慮美團增長前景，維持美團「買入」評級及目標價200元。大和則認為騰訊減持反而是吸納美團的時機，由於不會對美團經營產生衝擊，維持300元目標價不變。



另值得留意，美團將於明日(25日)公布第三季業績，市場料其業績將受益經營開支控制良好，以及7至8月業務復甦強勁。據彭博數據，市場平均料美團第三季營收約624億元人民幣，按年增27.8%。非國際財務報告準則經調整溢利預測為負11億至15.45億元人民幣，對比去年第三季經調整虧損55.27億元大幅收窄。

林家亨：無論業績好壞都會沽貨 曾永堅：業績遠勝預期或彈完再跌

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，之前騰訊分派京東股份時，Naspers所持京東股數遠少於未來持有美團的股數，所涉金額亦少很多，但累積都已沽了幾十億元，以現價計，Naspers如要沽清美團起碼涉300億元，料美團股價將持續弱勢，如跌穿保歷加通道底線很多，才可短線吸納，升至中線又要再沽貨，亦要留意騰訊分派美團時間，派完後幾個星期料美團都會走弱。至於美團將公布的業績相信可交到貨，實際業務應有改善，但謹記Naspers是大戶，未收到貨也可借貨沽空，故就算業績好也不宜追入，因無論業績好壞它都會沽貨。

椽盛資本投資總監曾永堅於《hot talk 1點鐘》節目則指，大家都關注美團虧損會否進一步改善，能否降本增效，但現時對其股價造成最大困擾是騰訊分派其股份作特別息，除眾多股民及機構投資者可能沽貨外，Naspers更表明收到貨會沽，就算業績遠好於預期料也只彈一彈再反覆向下。





張智威：料騰訊續減持科技股 快手易鑫機會大



值得一提，高盛早前發表報告，列出對騰訊主要股權投資的持股及價值的預測，其中快手(01024)持股17%，價值202.26億人民幣；嗶哩嗶哩(09626)持股11.3%，價值79.78億人民幣；貝殼(02423)持股10.8%，價值189.6億人民幣；蔚來(09866)持股10.5%，價值346.82億人民幣；中金公司(03908)持股4.5%，價值42.86億人民幣。另據彭博數據，騰訊持有閱文(00772)5.78億股，價值20.8億美元。易鑫(02858)持股亦高達53.97%。

信誠證券聯席董事張智威估計，受反壟斷政策影響，騰訊下一個減持目標仍是科技股，當中較大機會是快手或易鑫，因為兩股規模較大，而閱文(00772)並不完全是科技股，減持風險較小。



美團今日收市升0.36%報138.9元，曾再跌2.38%至135.1元，成交28.15億元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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