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金價創8個月高　料將迎大牛市　金礦股、黃金ETF點部署？

10/01/2023

　　新年伊始，市場憧憬息率見頂，美元持續走弱，國際金價迎來新一輪上漲。美匯指數連續3日回落，再加上中國上月增持黃金，刺激金價昨日(9日)一度升至8個月高位，不過一眾金礦股經昨日爆升後今日(10日)略有回吐，昨分別飆逾10%及7%的紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)都跌逾1%，不過機構普遍預測黃金將迎大牛市，而全球央行積極增持黃金，以及作為黃金最大消費國的中國重新開放，料亦對金價有支持，金礦股或可趁回吐吸納。

 

(Shutterstock)

 

美匯指數跌至103水平創7個月低　人行連續兩月增持黃金

 

　　市場料美國聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌0.66%至103.20，是7個月低位。美元走軟之際，金價一度升至8個月高位，紐約期金升0.4%至每盎司1877.80美元。

 

　　另外，中國人民銀行日前公布去年12月增持30噸黃金，是連續第二個月增持，總持有量達到2010噸。中信建投表示，央行增持黃金是金價上漲最有效的風向標之一，疊加美聯儲加息預期弱化、地緣政治衝突延續和經濟衰退等因素支撐，金價有望保持上行趨勢，本輪價格高點有望突破2020年高位。

 

　　此外，去年國際金價持續下跌，全球央行購金熱情也明顯增加。世界黃金協會數據顯示，2022年前三季度全球央行共購買673噸黃金，創下有統計數據以來同期最大購買紀錄，其中第三季購買量高達399.3噸，創下2000年以來全球央行最大季度購買紀錄。

 

有機構料年底金價逾2100美元　花旗料明年升至2000美元


　　在美元持續走弱及全球央行齊齊增持下，近月金價走勢明顯向好，現貨黃金期貨從去年11月初的每盎司1615美元的低位開始反彈，且於今年延續強勢，開年交易第一周已突破1865美元關口。知名機構ActionForex.Com指，短期只要能守住支撐位1824.90美元，金價將繼續看漲，下一目標是1898.80美元，如果突破此目標可能會加速上行，升至2004.05美元。


　　花旗銀行料，隨著美國經濟陷入衰退，黃金將迎來一波交易高峰，價格將在今年底達每盎司1900美元以上，到明年可能進一步升至2000美元。AuAg ESG黃金礦業交易所交易基金投資組合經理兼創始人Eric Strand更預計，黃金將在今年創下歷史新高，並開啟一個新的長期牛市，到今年底國際金價將至少上漲20%，最終價格將超過每盎司2100美元。而線上黃金交易網站BullionVault在去年聖誕節前所做的一項調查則顯示，受訪者平均預估2023年底金價將達每盎司2012.60美元。

 

　　另道富環球投資管理首席黃金策略師米林史坦利(George Milling-Stanley)表示，真正影響金價是美元，去年11月美元指數下跌4%，創下逾10年來最大月度跌幅，是促成金價過去兩個月重新上漲主因；如果美元指數真的觸頂並開始下滑，今年金價重返每盎司2000美元並非不可能。

 

民生證券：美降息周期下金價牛市將確立　可吼招金山東黃金


　　內地券商亦多看好金價，其中民生證券指，本輪經濟周期中，貨幣政策與商品供給端的矛盾與上世紀70至80年代的美國滯脹時期存在相似性。隨著美聯儲降息周期開啟，金價牛市將正式確立，建議關注招金礦業、山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)等。中泰證券認為，美國經濟回落難以避免，隨著通脹超預期走低以及失業率觸底回升，貴金屬價格大周期的拐點正式確立，板塊內高成長標的有望持續重估，資源優勢突出標的也將凸顯投資彈性。

 

　　山東黃金表示，隨著美聯儲逐漸放緩加息乃至暫停加息，壓制黃金的最大利空因素將會逐漸消退，以及考慮到經濟衰退預期不斷增強的避險需求，黃金價格有望迎來反轉；全球央行大力度購買黃金也有助於提振黃金價格。不過，影響黃金價格走勢的核心因素還是要看經濟、地緣政治、通脹和貨幣政策的發展變化。

 

黃瑋傑：買金礦股好過買黃金ETF　紫金待調整可吸


　　輝立證券董事黃瑋傑亦看好今年金價表現，他於今日《開市Good Morning》節目指，去年聯儲局大幅加息令美元太強，令金價受壓。今年料最多只加息0.75厘，加上黃金被視為抗通脹保值的工具，現時通脹偏高，加上地緣政治不穩定，皆利好金價。如果股市向好，買金礦股的回報會好過買黃金ETF，金礦股亦可能會跑贏金價，首選紫金礦業，因公司過去做了很多收購，現除了產金、產銅，亦收購了鋰礦及其他金屬礦產，令其資源更多元化，不過昨日股價已破位爆升，偏離10天線達1元，要買應待其調整。

 

　　經昨日急升後，金礦股今日普遍有回吐，紫金半日跌1.28%收報12.34元，招金跌1.66%報9.5元，山東黃金跌1.27%報15.6元，靈寶黃金(03330)跌2.13%報0.92元，惟中國黃金升0.4%報25.1元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)跌0.48%報1360元，價值黃金ETF(03081)跌0.27%報44.58元，恒生人幣金ETF(83168)升0.66%報30.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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