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瑞信再爆煲？年報認控管不彰 大股東指不再「科水」 瑞士央行則表態支持

16/03/2023

　　正當美國矽谷銀行倒閉蔓延之際，另一銀行巨頭瑞士信貸（Credit Suisse）又疑似接近爆煲，瑞信於3月14日發表2022年年報，坦言發現內部控管有「重大缺陷」，消息引發公司股價再度急瀉；而其大股東則坦言，不會再對該行提供更多援助。


　　瑞信在最新一份年報提到，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，並指由於公司未能設計及維持一套有效的風險評估程序，以辨識出財務報表中可能出現嚴重錯誤陳述的風險有關，目前正進行補救計劃。消息一出後，美國股市銀行板塊立即急瀉，而瑞信股價急跌一成三。


大股東明言不再「科水」


　　正當瑞信不利消息傳出後，公司最大股東沙特阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）表明受制於監管要求，不會再向瑞信「科水」，即無法再向其提供進一步的財務支持，否則對其瑞信持股將超過10%的監管要求。


　　沙特阿拉伯國家銀行去年以15億美元收購瑞信9.9%股份，並成為公司大股東。


　　瑞信行政總裁Ulrich Koerner雖然強調公司流動性基礎仍然強勁，遠高於所有監管要求，但瑞信一年期信貸違約掉期（CDS）價格昨晚升穿800基點，是2003年以來高位。


瑞士央行指必要時將向瑞信提供流動性支持


　　對於銀行連環爆煲，國家央行亦開始出手打救，其中瑞士央行與當地金融業監管機構Finma發表聲明稱，瑞信目前的資本充足比率及流動性依然健康，而政府必要時將會介入，並向瑞信提供流動性支持。


　　瑞士央行強調，美國早前兩間銀行先後倒閉，事件並不會傳染到瑞士銀行業；而瑞信在推特發文表示：「我們欣喜見到這份支持的聲明。」


*瑞信傳爆雷並非首次，去年10月受Archegos爆倉影響而股價急跌


　　作為一間國際級資本銀行，瑞信暴雷消息並非首次傳出，公司去年受Archegos爆倉事件，損失金額高達55億美元，同時有多個客戶資料被洩露；發現當中有多個洗黑錢或毒品相關的帳戶，令瑞信被罰款超過200萬美元，同時股價於10月急跌12%。


　　當時有不少人猜測，瑞信會否成為下一個「雷曼事件」，當年雷曼事件發生後，整個銀行業並沒有一間銀行肯借錢給其他銀行，令整個行業貨幣流通量幾乎停止。

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