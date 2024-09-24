恒指 | 恒指升勢擴大至逾700點，企穩19000點收市

16:33(更新)

美聯儲大手筆減息為內地帶來寶貴的寬鬆政策空間，結果人行今早重磅釋放寬鬆組合拳，包括降準、短期政策利率降息、下調存量房貸利率，以及大幅下調二套房首付比例，展現傾力救市態度，A股放量漲，滬綜指收升4.15%，創2020年7月6日以來最大單日漲幅。



港股則由頭升到尾，早市已升600點，但在萬九前見阻力，不料午後愈升愈有，隨著京東(09618)大升一成，帶動恒指一度觸及萬九刷新四個月高位，及後回落，不過在收市競價時段，恒指一鼓作氣跳漲至19000.56點收市，全日狂飆753點或4.13%。港股久違迎來狂歡氣氛，主板成交高達2424億元。

恒生中國企業指數收報6714，升325點或5.1%。恒生科技指數收報3915，升217點或5.9%。



中國寬鬆力度有驚喜，內銀內險飛漲：招行(03968)飆10.82%領漲藍籌，報34.3元，中行(03988)升3.66%，報3.68元，工行(01398)升5.86%，報4.7元，建行(00939)升4.77%，報5.93元；中國平安(02318)漲7.17%，報40.35元，國壽(02628)抽高6.89%，報13.04元。



內房股受帶動，潤地(01109)升5.91%，報22.4元，龍湖(00960)升5.6%，報9.24元，中海外(00688)升5.07%，報12.44元

人行重磅同時公布降準、下調存量房貸利率以及二套房首附比例，刺激恒指全日高漲，午後升勢進一步擴大至逾700點，暫高見18972，逼近19000大關。



人行今早宣布，將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣。內銀股強勢造好；招行(03968)升9.9%，報34元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.4%；建行(00939)升4.1%，報5.89元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.9%；工行(01398)升5.6%，報4.69元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅14.1%。

內房午後續升，內需股隨市況升勢擴大

藍籌內房股午後維持升勢；龍湖(00960)升4.8%，報9.17元；中海外(00688)升5.2%，報12.46元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅16.4%；潤地(01109)升5.9%，報22.4元。



內需股追升；潤啤(00291)升8.5%，報26.1元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅18.1%；農夫山泉(09633)升7.7%，報28.05元；海底撈(06862)升7.4%，報14.44元。

京東升幅擴大至逾8%，A股滬深齊升逾3%

名創優品(09896)斥約62.7億人民幣收購永輝超市(滬:601933)共約26.68億股，永輝超市上半年淨利大跌逾26%，名創優品股價今早起暴瀉，一度跌三成後現時跌幅收窄至25.1%，報24.65元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅26.3%。名創優品收購股份中1包括京東(09618)所持永輝超市8.3%股權涉約17.74億人民幣，京東股價現升8%，報122.2元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅18.2%。

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