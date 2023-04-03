  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？

03/04/2023

　　內地百強房企上月銷售按年大增近三成，按月更急升42%，樓市成交量亦大漲，行業最壞時期或已過去，刺激內房股今日(3日)普遍逆市造好，其中中國海外(00688)更飆逾半成。不過，內房去年業績普遍慘淡，多家於公布業績後遭大行降目標價，而無出業績的內房增至13家，部分內房股欲升乏力，往後應如何部署呢？

 

(中國海外網頁截圖)

 

百強房企3月銷售同比增近三成　樓市成交量大漲

 

　　克而瑞地產研究發布數據顯示，百強房企3月銷售6609億人民幣，同比增長29.2%，環比增長42.3%。克而瑞認為，3月仍處於需求持續釋放期，核心一二線和強三線城市成交領漲，既有疫情全面解禁迎來的補償性需求釋放，亦有政策利好疊加刺激市場信心修復，惟部分弱二三線城市成交環比轉降，需求已現階段性瓶頸，預計4月成交延續弱復甦，增長動能還將轉弱。

 

　　中指研究院報告則顯示，3月樓市成交量同環比均大幅上漲。一線城市成交面積環比上漲73%，廣州、上海環比漲幅明顯。二線城市整體環比上漲54.7%，其中青島環比大漲118.6%。庫存面積總量略有下降，寧波降幅最大，庫存面積環比降幅6.52%。

 

碧桂園去年盈轉虧不派息　遭匯證美銀里昂降目標價


　　不過，去年內房業績可說慘不忍睹，其中碧桂園(02007)去年淨虧損60.52億人民幣，而2021年錄純利267.97億人民幣，不派末期息。匯證發表報告指，受銷售入帳減少、利潤率壓力和資產減值影響，碧桂園去年業績表現疲軟，現金流壓力下今年未有派發股息，惟預期在嚴謹的債務處理記錄支持下可維持融資能力，經營及估值都將受惠於實體市場復甦，重申「買入」評級，惟將目標價從4元降至2.9元。

 

　　美銀指，碧桂園有計劃將發展重心更多轉移至一、二線城市，但由於流動性趨緊，近期在補充優質土地儲備上料面對挑戰，現時估值相對於同業並不具吸引力，重申「跑輸大市」評級，目標價由3.1元降至2.6元。里昂指，碧桂園冀增加對具強勁需求的一、二線城市投資，做法可理解，但執行需時。受累盈利壓力及銷售轉勢可見度低，予「跑輸大市」評級，目標價由3.25元降至2.4元。雅居樂(03383)去年同樣盈轉虧，錄虧損149.81億人民幣，而2021年錄純利67.12億人民幣，不派末期息，匯證將其評級由「買入」降至「減持」，目標價由3.4元降至1.4元。合景泰富(01813)去年亦錄虧損92.4億人民幣，2021年錄純利24.2億人民幣，不派末期息。

 

中海外去年少賺42%末期息少47%　遭花旗大摩等降目標價


　　連一向被視為優質內房的中海外去年業績也倒退，純利按年跌42%至232.65億人民幣， 末期息每股派40港仙，按年少47.36%。公司目標今年合約銷售額增長20%，商業收入增長30%，同時實現利潤穩中有升。花旗指其去年業績略低於預期，但對今年前景指引則優於預期，目標價由26.1元降至24元，維持「買入」評級。大摩亦將其目標價由25.7元降至22.6元，里昂由21.6元降至20.9元，均維持「增持」評級，其中里昂料中海外2023及24財年盈利難有驚喜，但指其資產負債表仍然穩固。

　　另外，去年無法刊發業績的佳兆業(01638)雖已成功復牌，但其去年虧損達130.64億人民幣，流動資產淨值僅餘55.53億人民幣，按年銳減逾八成，流動負債則達2017.19億人民幣。融創中國(01918)去年虧損雖按年減27.69%，但仍達276.69億人民幣，富力地產(02777)去年虧損則按年略減4.44%至157.26億人民幣。

 

13家內房無出業績　10家距除牌期限僅剩半年

 

　　值得留意，上市公司2022年度業績公布限期已過，目前至少13家內房逾期都未出業績，當中10家已在去年無法刊發2021年度業績而停牌至今，包括中國恒大(03333)、世茂集團(00813)、中國奧園(03883)等，另有3家新加入，包括上置集團(01207)、上坤地產(06900)，以及被列為「示範民企」之一的旭輝(00884)，股份須停牌。根據上市規則，如股份連續18個月停牌便須退市，而多數內房股已接獲聯交所要求，須於今年9月底前滿足復牌條件，包括出業績、證明有足夠業務支持運作、向市場發布重要資料等，意味連續兩年無法刊發業績的內房距離除牌期限僅剩半年時間。

　　不過，有核數師指，停牌多時的內房至今未刊發業績，主要因業界仍在觀望內房債務重組進展，倘若重組結果令人滿意，核數師的審計意見亦將趨向正面，而目前內房銷售情況已改善，與債權人商討餘地亦大增，正持續降低清盤風險。

 

溫傑：料內房最壞情況已過　惟只宜吼中海外潤地越地


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指內房最壞情況應已過去，股價亦已見回升。基本因素方面，中央之前出了「三支箭」，包括讓內房可進行股權融資、發債，以及鼓勵銀行借錢予房企，但仍未見到銷售明顯回暖。而近期內房股價波動大，原因之一是大部分內房去年業績都欠佳，而根據監管要求，3月31日一定要出到業績，否則需要停牌，今年再有幾家內房包括旭輝出不到業績，據報有人舉報其子公司旭輝永升(01995)帳目出問題，在市場對內房信心未完全回復下，難免令人憂慮其他內房也可能有問題，料內房股價會有溫和上升空間，但短期仍飄忽，只宜吼中海外、華潤置地(01109)及越秀地產(00123)，其中越地股價走勢佳，由去年11月低位約6.4元升至12元。

 

　　今日內房普遍逆市上升，惟去年盈轉虧的碧桂園及雅居樂無升跌，合景泰富更插逾半成。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.880

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

97.800

異動股

03690

美團－Ｗ

139.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.840
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.250
  • 01128 永利澳門
  • 8.320
股份推介
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 167.600
  • 目標︰$205.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.950
  • 目標︰--
  • 01346 利華控股集團
  • 0.700
  • 目標︰$0.85
  • 00005 滙豐控股
  • 53.150
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.470
  • 目標︰$0.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.850
  • 00700 騰訊控股
  • 385.800
  • 02333 長城汽車
  • 9.340
  • 00001 長和
  • 48.950
  • 00941 中國移動
  • 64.500
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.900
  • 目標︰$164.00
  • 00123 越秀地產
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 09633 農夫山泉
  • 44.650
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2023 12:07  恒指半日低收120點報20279，中海外升7%，金沙升逾5%

03/04/2023 09:53  【聚焦數據】3月財新中國製造業PMI回落至50，復甦勢頭放緩

03/04/2023 09:33  《異動股》三桶油齊高開逾3%，油組突發每日減產100萬桶

03/04/2023 09:23  【俄烏開戰】加入北約未能換取民意支持，芬蘭女總理馬林輸掉大選

03/04/2023 08:59  【大國博弈】美存儲晶片龍頭遭中國網絡安全審查，美光:溝通配合

03/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６９億元，買騰訊沽美團

03/04/2023 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛升領展至買入，贛鋒天齊遭多行削目標價

31/03/2023 17:12  《嚟緊炒Ｄ乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏，中線目標１９銀

03/04/2023 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，一周拆息跌至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》消息炒完恒指或回試20天線 中海油區間上落宜短炒
人氣文章

新聞>中國故事

日本外相林芳正訪華，與李強、王毅、秦剛先後會面
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

拜仁機關算盡，杜曹歐聯破曼城；曼城英超主攻，利物浦作客失分
人氣文章

政是有心．余君雋

廣播處長，你搞邊科？ 3
人氣文章

時事要聞

憂先人疫情3年「無啖好食」 子孫破慳囊 紙紮海鮮餐今年大熱
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

Watches and Wonders 2023：Rolex 和Tudor新作之選！冰感透底的Cosmograph Daytona、酒紅外圈Black Bay再度登場
人氣文章

港女講男．妮洛

比起日癡夜纏，有人分擔租金更重要？同居真的代表關係大躍進嗎？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

闊別3年重訪澳門最高米芝蓮中菜廳！重新演繹傳統經典菜：盡顯刀功西施魚蓉羹、鮮嫩滑蛋白蒸鮮蟹鉗、酥脆蒜香智利鱸魚柳
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 點揀維他命B雜補充品？必睇標籤上3個位！揀對優質的就不會胃痛！
人氣文章
你今年幾歲？
人氣文章
曾被笑像麵包超人！《我是千尋》有村架純靠「間斷入浴法」瘦身，5大秘訣變出易瘦體質！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2023 14:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2023 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態03/04/2023
麥當勞本周暫時關閉美國辦公室，以便重組及大裁員
人氣文章財經熱話03/04/2023
內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？
人氣文章財經熱話03/04/2023
《午市前瞻》消息炒完恒指或回試20天線 中海油區間上落宜短炒
人氣文章中國故事03/04/2023
日本外相林芳正訪華，與李強、王毅、秦剛先後會面
人氣文章香港要聞03/04/2023
澳門假期酒店房價超疫前，3月賭收創逾三年新高
人氣文章大行報告03/04/2023
【大行炒D乜】高盛升領展至買入　贛鋒天齊遭多行削目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金