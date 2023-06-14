「2023中小企智創營商大獎」頒發23個獎項

本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通（ET Net）舉辦之「2023中小企智創營商大獎」於今天舉行頒獎典禮，共頒發23個獎項。是次頒獎禮很榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里為大會題辭「運籌興業 匯智創優」，並撥冗出席及主禮頒獎典禮；財經事務及庫務局副局長陳浩濂，亦為大會題辭「群商競秀 偉績揚輝」，恭賀大會成功主辦首屆「中小企智創營商大獎」。



中小型企業一直都是香港經濟重要的基石。今年首次舉辦「中小企智創營商大獎」目的是為了表揚具有智謀及創新營商策略的中小型企業及給予中小企支持及支援的機構和合作夥伴，推動中小型企業可持續發展。



今年大會以「智慧營商，續創傳盛」為主題，希望強調在這個數碼化的時代，企業必須緊貼並適應瞬息萬變的市場環境，掌握科技的力量，並擁有有效的營運策略，才能在激烈的競爭中生存和獲得成功。因此，智慧營商已成為企業追求可持續發展的關鍵要素。透過革新求變、科技創新及與時並進的營運方式，企業才能夠更好地了解客戶需求，提高生產效率，打造穩健的營運模式，邁向可持續發展的營商模式。只有不斷創新和進步，企業才能傳承核心價值，迎接未來的挑戰。



「2023中小企智創營商大獎」得以順利舉辦，全賴各方鼎力支持，感謝香港工業總會、香港中小型企業聯合會、香港中小型企業總商會、香港生產力促進局、香港品牌總商會、香港貨品編碼協會、香港創新科技及製造業聯合總會、香港智慧餐飲協會、香港貿易發展局、香港零售科技商會、香港網商會、香港數碼港管理有限公司、香港獨立非執行董事協會、智慧城市聯盟、雲端與流動運算專業人士協會、粵港澳大灣區經貿協會、翺寶科創有限公司、StartmeupHK等支持機構。特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師擔任大會之法律顧問。

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