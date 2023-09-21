中資電訊股獲瑞銀唱好成跌市「避風港」，可吼位吸納

內地三大電訊商公布營運數據，其中中移動(00941)及中電信(00728)8月5G上客略為加快，中聯通(00762)則略為放緩，總體仍維持穩定增長。瑞銀發表報告指，中資電訊股無論盈利增長及派息比率都給予市場清晰指引，回報吸引，在宏觀經濟不確定下成為「避風港」。今日(21日)大市持續尋底，但中移動及中電信仍錄得升幅，中聯通亦靠穩，或可吼位吸納。

（資料圖片）

中移動中電信8月5G上客量加快 分別淨增684萬及483萬戶

中移動公布，移動業務於8月按月淨增客戶47.4萬戶，今年首8個月累計淨增客戶1146.8萬戶，客戶總數約9.86億戶；其中，5G套餐客戶數約7.33億戶，按月淨增約684.4萬戶，較7月份上客量約453.1萬戶加快。有線寬帶業務於8月淨增客戶228.1萬戶，今年首8個月累計淨增客戶1828.4萬戶，客戶總數約2.9億戶。

中電信公布，8月整體移動用戶約4.04億戶，當月淨增96萬戶，首8個月累計淨增1247萬戶。當中，5G套餐用戶數為3.03億戶，當月淨增483萬戶，增長幅度較7月份的329萬戶加速；今年首8個月累計淨增3502萬戶。8月有線寬帶用戶數達1.88億戶，當月淨增91萬戶，首8個月累計淨增687萬戶；固定電話用戶數為1.02億戶，當月淨減42萬戶，首8個月累計淨減252萬戶。





中聯通8月5G上客按月放緩至489萬戶 大聯接用戶達9.47億戶

中聯通公布，8月5G套餐用戶累計到達數約2.43億戶，按月淨增489萬戶，增速較7月份的574.2萬戶放緩。物聯網終端連接累計到達數約4.6億戶，按月淨增829.1萬戶；5G行業虛擬專網服務客戶數為6507個，授權專利累計1770件。

截至8月，中聯通「大聯接」用戶累計到達數約9.47億戶，8月按月淨增1070.1萬戶。該數據由移動出帳用戶、固網寬帶用戶、固網本地電話用戶、物聯網終端連接和組網專線用戶合併累計而成。此外，當月智慧客服客戶問題解決率為97.3%，當月智慧客服智能服務佔比84.6%。

瑞銀：中資電訊股回報吸引 宏觀經濟不確定下成避風港



瑞銀發表最新報告指，在宏觀經濟不確定下，中資電訊營運商成為「避風港」，從今年盈利增長及派息比率，都給予市場清晰指引，投資者普遍認為，盈利增長的趨勢在明年持續，資本開支佔比下跌，派息比率維持穩定。有樂觀的投資者期望中資電訊股特別是中移動提高派息，因為明年資本開支或較預期少、現金流改善、較多投資由控股集團進行。



瑞銀又指，雖然中資電訊股缺乏短期催化劑，重新估值的空間有限，但仍然相信計及盈利增長及股息率，回報約15%，在經濟不明朗下屬於吸引水平。

李偉傑：估值低息率吸引 中移動64元以下中電信3.92元可吸

（李偉傑facebook截圖）

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，近期見有資金由科技股及內房股流入中資電訊股、石油股及煤炭股，這三個板塊共通點是市盈率(PE)及市帳率(PB)低，股息率吸引，比美國10年期國債及定存近5厘息高，其中電訊股更不受中美關係及美國加息影響。三隻電訊股中以中移動最適宜中長線持有，公司現金流健康，但股價已升至多年高位，14天RSI達72呈現超買，料70元會遇到阻力，因升至該處估值已偏高，股息率也降至6厘，可待回至64元以下近50天線才吸納。而若論短期股價爆發力可吼中電信，中電信於去年尾在內地雲業務市場排頭5位，從中期業績亦可見其雲業務正高速增長，可彌補固網電話業務收縮，股價近日升勢沒中移動強勁，料於10天線約3.92元有支持，可於該處買入。



中移動收市升0.52%收報68.05元，最多升1.85%高見68.95元，成交18.51億元。中電信則升0.5%報4.03元，最多升1.75%至4.08元，成交2.53億元。中聯通跌0.35%報5.7元，成交1.48億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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