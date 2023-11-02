大灣區青年基金：支持香港青年多元發展，鼓勵為香港和國家出力

大灣區共同家園青年公益基金主席兼信和集團副主席黃永光出席大灣區青年發展論壇2023時致辭時表示，國家主席習近平在今年考察廣東時強調，要令粵港澳大灣區成為新發展格局戰略基地，高質量發展示範地及中國式現代化的引領地，中央最近公布的河套規劃，鼓勵更多創科企業落戶深港創科區，為大灣區解構人才中心，繼前海和南沙以外又一個粵港澳重點平台，顯示對國家對香港信任的未來的支持。

大灣區共同家園青年公益基金主席兼信和集團副主席黃永光

他又指，香港有背靠祖國、聯通世界的優勢，青年是未來發展重要力量，基金將繼續支持香港青年多元發展，發揮潛能，開創未來，為香港和國家出一分力。他鼓勵本港中學生以積極態度提升自己。

李帆風：中移動數字化轉型收入佔通服收入29.3%

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風指，未來人工智能、大數據信息技術、算力技術將帶動帶動數字經濟增長；而內地的數字經濟2022年超過50萬億元人民幣，並持續增長。

他預期未來數字經濟有三個特點，數據為新生產要素、人工智能為新生產工具、算力成為新生產能源；又認為內地數字經濟比香港進步，因香港在人工智能、大數據及算力方面的資源較缺乏，而大灣區則可為香港帶來這方面的機遇。

他以中移動數字化轉型為例子，指公司由2020年開始，由傳統網絡營運商轉型為信息服務科技創新公司，數字化轉型收入佔通服收入由2021年的21.2%升至2023上半年的29.3%。

大灣區有更多數字經濟資源

他認為，香港青年可把握數字經濟機遇，包括數據運營和管理、人工智慧應用及網絡安全。而大灣區擁有更大市場和更多資源，亦有不同的輕、重工業和第三工業，以及有完善的數字基礎建設，能為數字經濟提供完善的發展環境，故他建議對數字經濟有興趣的香港青年應該以大灣區為支點發展。

Klook：大灣區具備不同人才和技能 籲有志創業人士要有毅力

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，自己會考後去美國讀書主修經濟，但不懂編程，後來因2009年金融風暴，很難找到工作，便聯合幾個創辦人一同創辦送飯盒業務，途中發現很難找到司機做運輸，於是萌生開發運輸平台的念頭，讓有需要的人可直接與司機聯繫。

毅力是重點令事業可延續下去

在創業的途中，王志豪認為執行力對初創公司很重要，他舉例在剛開創GoGoX時，很多司機都拒絕加入，但推出後成功改變了用戶習慣。他又認為毅力很重要，例如在打入內地市場時，內地有約200至300間提供類似服務的公司，但他和創辦人都一直堅持，令事業延續下去。

大灣區具備不同人才和技能

王志豪指，不會鼓勵所有人都創業，因成功創業的人都要很能捱，每日解決不同的問題，而問題的深度會愈來愈深。他認為有意創業的人要準備自己，預備長時間接受挑戰。他又指，一般香港人的轉數較快，而內地人才的毅力很強，他認為在大灣區可找到不同人才和技術，對創業更有利。

撰文：經濟通採訪組

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