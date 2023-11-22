阿里合夥人蔣芳內網發文談馬雲減持：目前一股未賣

美國證交會(SEC)官網披露的F144文件顯示，阿里巴巴(09988)創辦人馬雲的家族信託JC Properties Limited(一家英屬維爾京群島公司)和JSP Investment Limited(一家英屬維爾京群島公司)擬於11月21日各自沽出阿里500萬股ADS(美國存託股票)，涉及股票市值共8.707億美元，折合約67.9億港元。內媒《晚點LatePost》報道，阿里巴巴合夥人、首席人才官蔣芳今日在阿里內網發文，詳細闡述馬雲辦公室減持的前因後果，並透露實際上馬雲所持股票一股未賣。







*8月已簽減持合同，股價未達設定售價就不會賣*



蔣芳稱，為了在國內外投資農業科技和給公益事業等項目獲取資金，馬雲辦公室今年8月就與股票經紀商簽了減持合同。由於當時設定的售賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定售賣價格，就不會售出股票，因此實際上馬雲所持股票一股未賣。蔣芳並指出，馬雲辦公室在消息披露後曾對外發布聲明指馬雲堅定持有阿里，「這不是套話，是事實」，強調「阿里股票目前大大低於阿里巴巴的實際價值，他不會賣的」。



至於為何剛好在財報發布前披露該信息，根據144文件披露，這是8月16日提交的股票出售計劃，旨在遵守10b5-1規定，即公司董事、高級管理人員必須提前至少三個月提交出售計劃，且出售日不早於季度業績公布後的兩個工作日。



蔣芳稱，馬雲辦公室在8月提交的減持計劃，11月16日是原本設定好的披露時間，但是股票經紀並不知道這一天恰好是公司發布財報之日，這個巧合讓外界產生了誤解。



據港股、美股相關披露規定，持股不足5%的非主要股東，港股和美股不會對其做硬性披露要求。截至2019年3月31日的2020財年，阿里財報最後一次披露馬雲持股比例時，馬雲持股4.8%。2019年10月，馬雲卸任阿里董事會主席。

撰文:經濟通中國組

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