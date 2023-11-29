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午後恒指失守17000，美團曾挫逾12%

29/11/2023

　　雖然美國聯儲局言論偏鴿，但港股受累多項不利因素困擾，加上重磅股美團(03690)走勢轉弱，拖累恒指午後跌幅擴大，進一步失守17000大關，低見16971。

 


　　美團管理層昨日在分析員會議上提到，第四季外賣收入按年增速會略為放慢，隨後於昨日收市後公布第三季經調整溢利按年增長62.4%至57.27億元人民幣，兼宣布斥資最多10億美元進行回購，但亦無力挽救股價，暫最多跌超過12%，低見90.35元，現跌11.7%，報91元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅18.9%。

科技股、金融股同跌

　　其餘科技股跟跌；阿里(09988)跌2.3%，報72.65元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅6%；騰訊(00700)跌1.2%，報315.8元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅2.2%；京東集團(09618)跌1.6%，報106.6元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.7%。


　　重磅金融股未能倖免；滙控(00005)跌0.3%，報59.5元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅0.6%；友邦(01299)跌1%，報69.45元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅5.4%；中國平安(02318)跌3.6%，報35.75元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅9.7%。

*紫金逆市造好*

　　隔晚紐約期金收升1.4%報2040美元，連續第四個交易日向上；現貨金價升1.4%報每盎司2041.55美元，是5月10日以來最高價。消息帶動一眾金礦股逆市造好，紫金(02899)現升3.2%暫為最佳表現藍籌，報12.18元。


　　現時，恒生指數報17005，跌348點或跌2%，主板成交超過751億元。國企指數報5823，跌133點或跌2.2%。恒生科技指數報3913，跌86點或跌2.2%。


　　即月期指新報17035，跌303點，高水29點。即月國指期貨報5835，跌114點，高水11點。即月科指期貨新報3921，跌72點，高水16點。


　　上證綜合指數報3024，跌13點或跌0.5%，成交2206.27億元人民幣。


　　深證成份指數報9761，跌72點或跌0.7%，成交3171.59億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場國金組

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