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管理層料業務增長受壓，藥明生物股價瀉24%後停牌，應如何部署？

04/12/2023

　　藥明生物(02269)今早(4日)召開業務最新消息會議，公司提早公布會議簡報，管理層預計受到生物技術融資放緩影響，行業未來兩年增速或放緩至個位數，加上正投資全球產能、收入增速放緩，將導致公司盈利下降。公司料明年上半年之前增長受壓，認為今年及明年上半年毛利率和業務增速具挑戰，明年下半年才逐步回暖。藥明生物今早低開逾13%，隨後跌幅急速擴大，上午最多跌近25%低見32.8元，見2020年3月以來新低，更於10時49分中途停牌，停牌前跌23.8%報33.15元。

 

（藥明生物網頁截圖）

 

藥明生物：今年新冠收入急跌　料明年上半年前增長受壓


　　藥明生物於今早召開的業務最新消息會議上將進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。公司提早公布會議簡報，提到2023全年及2024上半年的增長將會受壓，預料2023和2024年上半年最具挑戰，預計2024年下半年逐步回暖，而2023年的毛利率和增速最具挑戰，但在未來幾年預期毛利率和增速將逐步恢復成長︰2024年穩健增長，2025年及以後預期恢復強勁增長。


　　根據會議簡報，受生物科技行業融資放緩影響，行業在未來兩年預期將個位數增長，而藥明生物在過去10年收入達到整體行業增長的3至4倍，未來目標是行業2倍增速。今年年初，公司在假設行業增長15%的基礎上定下30%的增長目標。然而由於年內新冠項目收入急跌，儘管公司收入達到行業的2倍，但計及新冠項目的高基數，整體收入增長將不及原先預期。

 

今年開發業務收入或較預期少20%　生產端收入較預期少18%

 

　　藥明生物特別提到，今年行業融資放緩，公司新增項目比去年明顯減少40個，涉及約3億美元收入減少；在下行周期當中，公司原先訂下的120個新增項目過於激進，導致藥物開發業務收入較預期低18%至20%。生產端收入將較預期少15%至18%，因為今年下半年監管機構的藥物審批意外滯後，3個來自大藥企的重磅藥延期推出，影響約1億美元收入；涉及新冠的收入亦快速減少，不過非新冠藥收入大部分填補空缺，預計全年生產收入基本持平。另外，公司在全球進行了大量投資以支撐未來發展，但產能急增為公司帶來約1億美元的毛利損失。新產能增加以及收入增長放緩均導致公司利潤下降。

 

　　不過，公司預計，扣除新冠項目影響，今年業務仍能錄得逾36%增長，又指目前財務狀況良好，將支持持續投資。今年藥明合聯(02268)及藥明康德(02359)收入預期錄得至少70%增長。


溫傑：今年恐未能收復業績失地　宜先看會議講話再部署

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，藥明生物今日召開的業務消息會議可大可小，當初不知公司何時開會議，以為最遲明年3月份要小心。事實上，6月13、14日公司開第一次分析員會議已指上半年業績不達標，當時股價跌了很多，但後來公司又指全年能夠收復失地，若然如此，37至40元有買入機會，最怕今日公司又指做不到。如果分析員「被它連玩兩次都幾大鑊」，該股可不用再考慮，不過，若37至40元已買入可暫持有，先看會議說了甚麼再判斷即刻沽出抑或待反彈再沽。

 

　　藥明生物停牌前跌23.8%報33.15元，成交33.7億元。其餘藥明系股份亦急挫，今早正式成為藍籌的藥明康德半日跌6.83%收報85.25元，藥明合聯跌4.81%報30.65元，藥明巨諾(02126)跌5.36%報3元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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