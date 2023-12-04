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【藥明急挫】藥明生物再反口下調今年業績預期，股價見三年半新低

04/12/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　藥明生物(02269)逆市挫逾兩成破底。藥明生物低開12.8％，開市後跌24％，破底低見32.8元。藥明生物今早（4日）公布，將於今日召開業務最新消息會議，並於會議上進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。藥明生物今年年初，在假設行業增長15％的基礎上設立了2023年公司增長30％的目標。 然而公司大幅下調2023年業績預期，主要緣於此前過於樂觀的增長目標，生物技術資金限制，地區復甦不平衡等。業務最新消息會議提早召開，溫傑在節目上擔心三月份的擔心成真，又直指藥明生物連續兩次欺騙投資者、分析員的行為「大鑊」，指未來可以睇少隻股份。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=d7Th16Fb6Os

 


 

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